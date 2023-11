Mali : L’Armée détruit des matériels de guerre des terroristes au Nord-Ouest de Kidal

Les vecteurs aériens des Forces armées maliennes (FAMa) ont repéré et détruit ce mercredi un pick-up et un camion, tous deux remplis de matériels de guerre appartenant aux terroristes.

Selon la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa), qui a fait l’annonce, ces frappes ont ainsi rayé une base des terroristes située à 43km au Nord-Ouest de Kidal. Avant d’ajouter que les opérations de sécurisation se poursuivent.

Pour rappel, les FAMa, dans leur mission régalienne de sécurisation du territoire, ont repéré et neutralisé lundi dernier deux véhicules chargés de matériels de guerre appartenant aux Groupes armés terroristes (GAT) à Tin-Essako dans la Région de Kidal.

Faut-il souligner que ces opérations s’inscrivent dans le cadre du mouvement stratégique d’envergure de l’Armée dans le septentrion du pays qui a abouti le mardi 14 novembre suite à la reprise du contrôle total de la ville de Kidal par les FAMa. «Cette frappe chirurgicale des FAMa a eu lieu à 1km au Sud-Ouest de Tin-Essako», précisait un communiqué de la Dirpa.

La haute hiérarchie militaire rassure l’opinion publique que les FAMa sont déterminées à sécuriser l’ensemble du territoire malien et protéger les personnes et leurs biens. Les forces régulières ont entrepris, depuis le jeudi 09 novembre, des mouvements stratégiques dans le but de sécuriser et d’éradiquer toutes menaces terroristes dans la Région de Kidal.

Ces interventions de nos Forces de défense et de sécurité se déroulent dans le strict respect des droits de l’Homme. Sans nul doute, la mission principale des FAMa est de restaurer la paix et la stabilité au Mali afin que les concitoyens qui n’aspirent qu’à la paix puissent y vivre en toute sécurité.

Le gouvernement de la Transition, à travers un communiqué publié mardi dernier, a soutenu que cette prouesse opérationnelle représente une étape décisive dans le cadre des rétrocessions des emprises de la Minusma aux Forces armées et de sécurité. Cela, a ajouté la même source, malgré les anicroches, les trahisons et les complots ayant entouré ces opérations de rétrocessions, les prévisions fantaisistes, nos vaillantes Forces armées et de sécurité ont atteint leurs objectifs et le « Mali est et restera un et indivisible ».

Le gouvernement a salué la résilience historique et héroïque du peuple malien, qui a subi stoïquement des épreuves destinées à affaiblir son soutien à la Transition, tout en dénonçant les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), les diffamations, les délestages et les inflations des prix de denrées de première nécessité instrumentalisés à fins politiques etc…

Après l’exploit de nos unités à Kidal, dans un message retransmis par la télévision nationale (ORTM), le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a insisté sur le fait que la mission n’était pas achevée, tout en rappelant l’engagement continu à recouvrer et à sécuriser l’intégrité du territoire.

Pour les jours à venir, le chef suprême des Armées a assuré que les FAMa persévéreront dans leurs interventions, bénéficiant de la confiance totale du vaillant peuple malien. Dans ces circonstances, selon le colonel Assimi Goïta, la cohésion nationale est une bénédiction supplémentaire pour nos FAMa.

Souleymane SIDIBE

