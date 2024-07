Les Forces armées maliennes (FAMa) ont infligé une lourde perte dans le rang des combattants terroristes le jeudi 25 et ce vendredi 26 juillet suite à leur riposte vigoureuse contre une attaque perpétrée par les ennemis de la paix, à Tinzaouatene, localité située à 223 km au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne. Ces précisions ont été données ce vendredi par la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (Dirpa), via ses plateformes numériques.

« L’état-major général des Armées informe l’opinion nationale que ce jeudi 25 juillet 2024, une patrouille des FAMa dans la zone de Tinzaouatene, localité située à 233 km au nord-est de Kidal à la frontière algérienne, a fait l “objet d’une attaque terroriste”, a indiqué l’état-major jeudi.

Selon la source sécuritaire, les combats ont repris ce vendredi 26 juillet 2024 avec deux frappes chirurgicales contre des positions ennemies, dont les évaluations sont en cours. Le bilan provisoire de cette attaque fait état d’une vingtaine de terroristes éliminés, plusieurs véhicules et une importante quantité de matériels de guerre ont été détruits. Côté FAMa l’on déplore deux morts et dix blessés ainsi que blindés et deux Pick Up endommagés, informe la Dirpa.

Dans son message d’alerte, la Dirpa annonce qu’une vive réaction des FAMa a permis d’infliger déjà une lourde perte edu côté des groupes terroristes. L’état-major indique suivre la situation avec uen attention particulière et donner plus d’informations et de précisions au fur et à mesure de l’évolution.

La haute hiérarchie militaire rassure les populations que les FAMa restent déterminées à sécuriser les personnes et leurs biens sur l’ensemble du territoire et les invitent à se fier uniquement aux informations officielles.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :