– Alors que 18 autres ont été blessés, selon un communiqué de l’état-major général des armées du Mali

Le bilan provisoire des deux attaques distinctes perpétrées lundi contre les forces armées maliennes (FAMa) à Boni dans la région de Douentza (centre) et à Tessit dans la région de Gao (nord), s’est alourdi à 16 militaires maliens tués et 17 autres blessées, a fait savoir, mardi soir, l’état-major général des armées du Mali dans un communiqué.

Un précédent bilan de ces attaques, communiqué par l’état-major sur la page officielle de l’armée dans la soirée de lundi, faisait état de 4 morts et 17 blessés dont 7 graves dans les rangs des FAMa.

Selon le communiqué de l’état-major, consulté par l’Agence Anadolu, le bilan provisoire de la réaction aéroterrestre contre des terroristes dans la journée du 21 mars 2022, « est porté à ce jour à 16 morts, 18 blessés et des dégâts matériels ».

Côté terroriste, « on dénombre 37 éléments neutralisés et 2 interpellés, ainsi que des armes et munitions récupérées », lit-on de même source. Un bilan préliminaire faisait état de 13 terroristes neutralisés et 2 interpellés.

Le communiqué précise en outre que « les actions majeures de l’armée au cours de la semaine se résument à des reconnaissances offensives dans les sanctuaires terroristes, principalement dans les régions de San, Koutiala, Bandiagara, Ségou, Tombouctou et Mopti ».

« Au cours de ces opérations le bilan cumulé se résume à 6 suspects terroristes neutralisés et 32 chasseurs donzos interpellés », explique la même source, précisant que les chasseurs ont été libérés et invités à rejoindre le processus du recrutement spécial.

L’état-major ajoute que, « 3 terroristes ont été neutralisés dans le secteur de Mondoro, et 11 suspects terroristes ont été transférés à la brigade d’investigation de lutte contre le terrorisme ».

Par ailleurs, le communiqué souligne que les reconnaissances offensives sur les sites de dépôt de Zakat collectée de force aux populations, ont permis de récupérer 5 tonnes de vivres dans les diverses localités des régions de Mopti et de Ségou.

En outre, l’état-major général des armées du Mali rassure que les actions de recherches de renseignements, de surveillance, de poursuite et de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires et leurs interpellations dans les zones urbaines se poursuivront indéniablement et les FAMa s’adapteront aux modes d’action des terroristes.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire alimentée de revendications séparatistes et d’attaques terroristes, notamment dans le nord et le centre du pays.

Par https://www.aa.com.tr/

