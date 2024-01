Mali : Macina : Pression forte des terroristes

La dégradation inquiétante de la situation sécuritaire dans la première semaine du mois de janvier 2024 dans le Cercle de Macina, particulièrement dans l’inter-Fleuve, devient préoccupante.

La présence de Groupes armés terroristes (GAT) dans cette zone agro-pastorale commence à couper le sommeil aux populations paisibles. Ces hommes sans foi ni loi harcèlent les populations et multiplient des attaques contre les Forces de défense et de sécurité présentes sur place.

Considéré à juste titre comme un des principaux pôles d’insécurité dans la Région de Ségou, le Cercle de Macina vit impuissant et désespérément aujourd’hui dans le climat d’insécurité généralisée surtout dans l’inter-Fleuve qui compte 6 Communes à savoir : Saloba, Tongué, Folomana, Soulèye, Sana et Matomo. Leurs populations assistent à l’impuissamment des violences des groupes terroristes, occasionnant des blessés, des morts d’hommes et la destruction des biens d’autrui.

Ces actes de barbarie ont fini par créer une psychose dans la localité. La méfiance et les clivages sociaux se sont renforcés au sein des communautés. De surcroît, les Groupes armés terroristes ont interdit aux populations d’effectuer les travaux de récolte. Les paysans ne savent plus à quel saint se vouer. Le spectre de l’insécurité alimentaire pointe à l’horizon avec pour conséquence le déplacement massif des ménages vers d’autres localités de la Région de Ségou.

Soulignons qu’actuellement, Macina enregistre 6 sites de 1.600 personnes déplacées internes pour 352 ménages se trouvant dans des conditions de vie très difficiles.

Les autorités administratives et politiques, les dirigeants religieux et coutumiers, la société civile, les organisations des femmes et des jeunes de Macina sollicitent l’intervention rapide des Forces armées maliennes (FAMa) dans les différents secteurs identifiés avec l’appui des vecteurs aériens afin de soulager les souffrances endurées par les populations ces derniers jours.

AO KONE

Amap-Macina

