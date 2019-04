Il s’agit précisément du maire de la commune centrale de Koro et de son homologue de Madougou. Après l’arrestation des suspects sur lesquels reposent les espoirs de tirer au clair la barbarie perpétrée à Ogossagou, les deux élus sont venus nuancer en jetant le doute sur l’implication de certains présumés. Selon eux, trois d’entre eux sont originaires du village de Anakedje dans le cercle de Koro et n’ont pris part “ni de loin ni de près dans l’horreur de Ogôssôgou”. Il s’agit, soutiennent-ils, de blessés lors d’une attaque dudit village, qui ont été admis au Centre de Santé de Référence de Koro d’où ils ont été transportés à Mopti à cause de la gravité de leurs cas. C’est à l’hôpital de Mopti que KeneKodio de Simerou, BrahimaKodio de Madougou et Youssouf Doumbo de Soye ont été mis aux arrêts et expédiés à Bamako comme suspects du massacre de Ogossagou, s’insurgent les maires de Koro et de Masougou, en mentionnant que leurs parents ainsi leurs municipalités de ressort en “ont saisi les autorités administratives et sécuritaires de Koro” Et de plaider par la même occasion leur cause en demandant la mobilisation de tous pour la libération de ceux qu’ils présentent comme des innocents parmi tant d’autres détenus à Mopti.

A KEÏTA

Commentaires via Facebook :