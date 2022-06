De nos jours, la Citoyenneté est au cœur de tous les débats. Les Hommes commencent à prendre conscience que l’éducation à la citoyenneté et aux droits citoyens est le meilleur moyen pour aboutir à une société stable. Ainsi, pour contribuer à la promotion du respect des droits du citoyen et tout ce qui y touche, le projet Portail Citoyen a vu le jour.

Initier par Salif Diarrah et financé par l’ambassade du Danemark au Mali à travers le Famoc (Fonds d’appuis aux moteurs du changement), Portail citoyen est une plateforme d’aide aux citoyens.

En activité depuis janvier 2022, le lancement officiel du site est prévu pour le 20 juin 2022. Le site Portail Citoyen du Mali, marche comme les sites d’information à la seule différence qu’il offre aux lecteurs des contenus spécifiquement axé sur le quotidien des citoyens. Notamment les démarches administratives, les lieux appropriés pour avoir certains documents ou encore accéder à certaines informations etc.

Outre l’aspect informatif, Portail Citoyen est un espace qui donne des conseils à travers des articles soigneusement adaptés à tout niveau d’étude confondue pour faciliter la vie des citoyens.

De plus, des thèmes du moment ont été traité dans des capsules vidéos de 3 minutes et plus pour éclairer la lanterne des maliens sur les notions comme : la paix, le drapeau et l’hymne, la veille citoyenne, etc.

Pour plus d’impact et de visibilité, le site est accompagné d’une page Facebook et d’un compte Twitter. Ainsi les publications du site tous types confondues sont également reprises sur les pages afin d’élargir le nombre et le type de cible.

Alors tous sur la plateforme citoyenne fassoden.com

Portail Citoyen du Mali.

Bamako le 13 juin 2022

