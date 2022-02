Le vendredi dernier, l’armée malienne a mené des opérations à Tessit, dans la région de Gao qui a été théâtre d’affrontements violents entre le Jnim et l’EIGS. D’après nos informations, la zone est sous contrôle FAMa et les déplacés rentrent chez eux.

Depuis quelques semaines, le Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (GSIM) et l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS) s’affrontent à Tessit, dans la région Gao. Cet accrochage violent entre les deux groupes rivaux a fait plus d’une quarantaine de civils tués mais aussi des centaines d’habitants refugiés à Ansongo, Gao et Niamey.

Le vendredi dernier, l’armée malienne a mené des opérations d’envergure à Tessit, zone des « trois frontières », qui ont permis la libération totale de la commune. Mais au chemin du retour, les groupes armés ont tendu une embuscade aux FAMa dans le secteur d’Archam situé à l’ouest de Tessit. Aussitôt un soutien aérien a été engagé depuis la basse de Gao et neutralisa des colonnes djihadistes à motos.

Dans un communiqué, l’Etat-major a annoncé 57 terroristes neutralisés et côté FAMa 8 morts, 14 blessés et 5 portés disparus qui ont réapparu à Ansongo le lendemain. Pour l’instant, le calme et la sécurité règnent à Tessit et les populations qui ont pris la fuite regagnent leurs maisons.

Ousmane Mahamane

