«Un échec stratégique»: le Mali, un nouvel Afghanistan pour l’armée française?

À l’heure où un civil malien a été tué accidentellement par des militaires français, le 1er septembre, Laurent Bigot, ancien sous-directeur du département Afrique de l’Ouest au ministère des Affaires étrangères, est pessimiste sur l’issue du conflit au Sahel. Licencié du Quai d’Orsay, selon lui, pour avoir critiqué en 2013 l’intervention française au Mali, il revient sur ses avertissements d’antan:

Il estime que ses craintes ont été confirmées au vu de la situation sécuritaire «bien plus dégradée» qu’auparavant, une opération Barkhane «de moins en moins légitime» et la «déliquescence» de l’État malien, qui s’est traduite par le putsch militaire du 18 août.

Flash-back: le 10 janvier 2013, le Président par intérim Dioncounda Traoré appelle officiellement la France à l’aide, le Mali étant confronté à l’avancée vers Bamako de groupes djihadistes coalisés. Le 11, François Hollande déclenche l’Opération Serval, «une décision courageuse et qui s’imposait», selon Laurent Bigot, et qui a permis le recul des terroristes de Ansar Dine.

C’est pourtant le défaut d’objectifs politiques associés à cette intervention française que pointe l’ancien diplomate à l’époque. Quels sont les buts de guerre officiels de Barkhane?

«C’est la même main qui tue des terroristes –donc des parents des populations locales– et qui en même temps interviendrait en faveur de la population? On est dans la schizophrénie qu’on a connue en Afghanistan […] On ne peut pas être la main qui tue et la main qui aide. Ce n’est pas possible. On est exactement dans les mêmes erreurs. En plus, on apparaît aux yeux de la population comme étant des soutiens d’un régime totalement corrompu.»