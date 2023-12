Un jour, un événement : Farako, 13 décembre 2019 Le sous-préfet enlevé

Ali Cissé est enlevé de sa résidence par des assaillants au nombre de quatre, venus à bord de motos. Suite à cet enlèvement, les administrateurs civils ont exprimé leur tristesse et exprimé leur souhait de voir revenir leur collègue sain et sauf. Très vite, au niveau du cercle de Ségou, toutes les écoles du Centre d’animation pédagogique (CAP) de Farako ont fermé à cause de l’insécurité persistante. L’ONG EDUCO, qui intervenait dans le domaine de l’éducation et de la protection de l’enfant a suspendu ses activités et a fermé son bureau dans la zone. Cependant les acteurs humanitaires des secteurs de la santé et de la nutrition, de la sécurité alimentaire ont continué leurs interventions dans les différentes communes de la localité, située à 20 km de Ségou.

Les groupes armés y sont très actifs. Ils menacent et intimident les populations civiles, attaquent des villages, posent des engins piégés sur les axes routiers, prennent pour cibles les enseignants, les représentants de l’Etat. Les ravisseurs demandent souvent des rançons contre la libération des personnes enlevées.

Trois ans plus tard, le sous-préfet est libéré. Cette libération est intervenue au lendemain de la publication d’une vidéo de l’ancien député malien, Abdou Agouzer Maïga, enlevé le 23 avril 2023 par le groupe terroriste Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM/Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans) à Koutiala au sud du pays. Lequel est apparu très affaibli par des maladies dont l’hypertension, le diabète et le glaucome.

Commentaires via Facebook :