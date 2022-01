Selon le chercheur “le Maroc est soutenu par Israël et aussi par les Etats-Unis sous Donald Trump qui ont reconnu le Sahara occidental comme partie intégrante du Maroc et la France qui est très proche de la position du Maroc. Alors, l’Algérie renforce ses alliances avec d’autres puissances comme la Russie et la Chine.”

Il y a quelques mois, le quotidien français, Le Monde, qualifiait de “scénario noir pour Paris”, le rapprochement entre l’Algérie et la Russie sur le dossier malien.

Preuve de la bonne entente entre l’Algérie et la Russie, en 2006, Moscou avait effacé la dette algérienne estimée à près de 5 milliards de dollars.

Difficile donc pour l’Algérie, au vu de tout cela, de ne pas accompagner l’allié russe dans l’aventure malienne, estiment certains experts.