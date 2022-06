Les travaux de la 2è session ordinaire de la 6è mandature du Conseil Économique, Social et Culturel (CESC) se sont ouverts le lundi 6 juin 2022. C’était dans la salle de conférence de l’Institution à Koulouba, sous la présidence du Premier ministre, Dr Choguel K. Maiga, en présence du Président du CESC, Yacouba Katilé, ainsi plusieurs présidents des Institutions dont celui du Haut Conseil des Collectivités, Mamadou Satigui Diakité. Cette 2è session ordinaire qui durera deux (2) semaines a pour objectif de finaliser le recueil annuel 2022.

L’obligation d’élaboration du Recueil des attentes, des besoins et des problèmes des populations, assorties des propositions de solutions, des orientations susceptibles de donner des visions précises sur la place et le rôle qu’elles jouent aux côtés du Président de la République, du Gouvernement et du Parlement dans la participation de toutes et de tous à la recherche d’une convergence de vue, d’un consensus sur l’éradication des hypothèques qui pèsent sur la Nation.

C’est pourquoi, malgré la pandémie de Covid-19, malgré des sanctions imposées par la sous région et le continent, le Conseil économique, social et culturel, selon son président, Yacouba Katilé, a décidé d’aller se mettre à l’écoute de nos compatriotes.

Au-delà des obligations institutionnelles de concertations des Maliennes et Maliens où qu’ils se trouvent, en vue de leur participation aux affaires nationales, le Conseil économique, social et culturel, ulcéré face aux actes non conformes aux valeurs africaines multiséculaires, dont la plupart remontent à plus de 3000 ans, le bureau de l’Institution, selon M. Katilé, avait tenu à aller tirer de la léthargie les forces vives de l’Afrique, à travers les Conseils économiques et sociaux de la sous-région, pour à l’unisson, réclamer la primauté de la fraternité et la solidarité africaines sur les calculs proches ou lointains des politiques .

”Le Conseil économique, social et culturel du Mali, de concert avec le Haut Conseil Islamique du Mali, est toujours disposé à entreprendre cette démarche, car il s’agit de l’Afrique et le Mali est la patrie des Africains. Quoi qu’il advienne, le CESC est résolument engagé derrière les autorités de la Transition”, a-t-il déclaré. Avant de rappeler, qu’au niveau de l’Union des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires d’Afrique (UCESA), le Conseil économique social et culturel a été invité à participer aux côtés du Conseil économique, social de la République Populaire de Chine à une table ronde virtuelle sur le thème « promouvoir la coopération Sino-Afrique en matière de lutte contre le changement climatique et le renforcement des capacités pour le développement durable». L’actualité du thème et la grande pertinence de nos idées reconnues, nous a amené à penser à sa diffusion sur le périmètre national, non seulement pour lutter contre la désertification, mais aussi pour renforcer la résilience des populations, face à la dégradation du climat. Par ricochet, la table ronde va permettre de dynamiser l’amitié de partenariat avec le Conseil économique et social de Chine, a-t-il informé. Il a rendu un hommage mérité à nos Forces Armées de défense et de sécurité de façon plus ponctuée, les succès sur différents fronts contre les terroristes empruntant le turban musulman, dans l’observation stricte des règles de la guerre.

Le président Katilé a saisi l’occasion de saluer le geste combien patriotique et encourageant des compatriotes de la communauté malienne de Malabo, Guinée Equatoriale, ayant décerné un trophée symbolique au Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta.

AMTouré

