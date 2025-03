Le président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), Yacouba Katilé, a procédé, le mardi 18 mars, à la Mairie de la Commune du district de Bamako, au lancement officiel de la mission de collecte des besoins, attentes et problèmes de la société pour l’exercice 2025. C’était en présence du maire de la Commune III, Djiré Mariame Diallo, et du gouverneur du district de Bamako, Abdoulaye Coulibaly.

C’est parti pour l’édition 2025 de la mission de collecte des besoins, attentes et problèmes de la société du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC). Après les régions administratives de Bougouni, Dioïla et Sikasso les années précédentes, le choix s’est porté cette année sur le District de Bamako, et plus précisément la Commune III, pour abriter la cérémonie de lancement de cette mission.

La mission de collecte des besoins, attentes et problèmes de la société, qui s’inscrit dans le cadre des missions consultatives du CESEC, revêt une importance capitale, car elle permet de donner la parole aux citoyens, aux acteurs économiques et sociaux, afin d’identifier avec précision leurs préoccupations et aspirations. « Cette démarche participative est une pierre angulaire dans l’élaboration des politiques publiques adaptées aux réalités du terrain », a souligné le président de l’institution, Yacouba Katilé.

Il a indiqué que ce lancement marque le début d’un processus essentiel pour une meilleure prise en compte des réalités de nos concitoyens dans l’action publique. C’est dans ce cadre que le président Katilé a adressé un appel pressant aux organisations de la société civile, aux services techniques de l’État, aux collectivités territoriales et aux partenaires sociaux, afin qu’ils prennent une part active à cette mission. Leur implication, selon lui, est une condition sine qua non pour garantir la pertinence et la qualité des rapports qui en découleront. « Ces documents ne sont pas de simples études, mais bien des outils stratégiques qui inspireront les décisions du gouvernement dans la planification et la mise en œuvre des politiques publiques », a-t-il précisé.

Le conseil joue un rôle majeur dans le développement du Mali, a rappelé le maire de la Commune III du district de Bamako, Djiré Mariame Diallo, qui a affirmé être honorée, au nom de la municipalité, d’accueillir cette cérémonie de lancement. L’édile locale a salué l’institution pour sa démarche de recueil et de restitution des besoins, attentes et problèmes de la société, une démarche qu’elle qualifie de pédagogique.

La Commune III, faut-il le rappeler, de par sa position géographique, abrite une grande partie du grand marché, du marché Dibida et la quasi-totalité des sièges de l’administration malienne. Cette situation, insiste-t-elle, confortera le caractère particulier des besoins, attentes et problèmes dans la commune et, conséquemment, un traitement particulier.

Il faut noter qu’à partir de ce mardi 18 mars, des délégations du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC) sillonneront les 19 régions administratives et les communes du District de Bamako afin de recueillir les attentes, besoins et difficultés des citoyens.

Abdrahamane SISSOKO / maliweb.net

