Présentation de vœux 2024 au CESEC : Le personnel salue le leadership gagnant du Président de l’Institution

Le personnel administratif du Conseil économique, social, environnemental et culturel a présenté ses vœux de nouvel an 2024, au Président de l’Institution, monsieur Yacouba KATILE entouré des membres du Bureau, le mardi 02 janvier au siège de l’Assemblée consultative sis à Koulouba. L’exercice aura permis aux orateurs de revenir sur le bilan de l’année écoulée et d’esquisser quelques grandes orientations en termes de perspectives.

« Sous votre leadership éclairé, 2023 s’est achevé avec des avancées notoires et des résultats probants pour notre Institution, notamment : le titre de Conseiller de la République, l’ajout du vocable environnemental à l’Institution, le passage de 15 jours à un mois des deux sessions ordinaires, et 10 jours pour l’extraordinaire au lieu de 05 jours” a laissé entendre le secrétaire général du Comité syndical du CESEC, monsieur Hama Mahamane TOURE. Et ce, avant d’ajouter que : “le CESEC est aujoud’hui membre de toutes les faîtières internationales des Conseils Economiques, Sociaux et Institutions similaires à travers le monde. Il a été reconduit au Conseil d’Administration de l’AICESIS à la faveur de l’Assemblée générale tenue en octobre dernier à Moscou, Fédération de la Russie.

Ces avancées extraordinaires sont à votre actif monsieur le Président, mais aussi à celui de l’ensemble des Conseillers de la République membres du Bureau et du personnel du CESEC”. Pour sa part, le Secrétaire général du CESEC, monsieur Sidiki MAGASSOUBA a insisté sur la consolidation des acquis. Selon lui, le CESEC fait face à des défis majeurs à travers les nouvelles missions assignées par la Constitution en vigueur. Il a tenu à rassurer le Président du CESEC et son Bureau de tout mettre en œuvre pour que l’administration soit à la hauteur des attentes.

En retour, c’est un Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel comblé des résultats tangibles obtenus, qui prit la parole pour remercier ses collaborateurs.

Monsieur Yacouba KATILE a mis en exergue l’entente voire la synergie d’action entre les membres du personnel, condition sine qua non pour l’atteinte des résultats. Il est convaincu que chacun constitue un maillon essentiel pour la chaîne. Le patron de la 7e Institution a promis aux membres du personnel l’amélioration des conditions de travail et surtout le renforcement de capacité.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en communication CESEC

