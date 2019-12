Le général Ahmed Gaïd Salah, 79 ans, est mort lundi 23 décembre d’une crise cardiaque. L’homme fort du pays, chef d’état-major de l’armée et incarnation du « système », il était dans la ligne de mire du « Hirak » depuis le début de la contestation

Ahmed Gaïd Salah, pilier du régime depuis 1962, est décédé lundi 23 décembre d’une crise cardiaque. C’est par un communiqué officiel lu à la télévision publique algérienne que l’annonce a été faite.

Le président Tebboune a décrété trois jours de deuil national et a chargé le général Saïd Chengriha, commandant des Forces terrestres, d’assurer l’intérim.

Record de longévité

D’Ahmed Gaïd Salah, 79 ans, on ne sait presque rien. Il commence sa carrière militaire dans le maquis en 1957, pendant la guerre d’indépendance. Sa formation le conduira en Union soviétique, près de Moscou, où il fera ses classes à l’Académie d’artillerie de Vystrel.



Pas de grands faits d’armes à son actif, explique Dalia Ghanem, chercheuse résidente au Centre Carnegie à Beyrouth que nous avions interviewée en novembre dernier à son sujet : “Du peu d’éléments biographiques dont on dispose, on sait qu’il a gravi les échelons de la hiérarchie militaire petit à petit, notamment pendant la guerre civile, la décennie noire des années 90 où il est devenu commandant des forces terrestres. Est venue l’ère Bouteflika au cours de laquelle il est resté aux commandes très longtemps alors que tant d’autres ont été mis à la retraite, je pense notamment au général Lamari et d’autres. Il a alors occupé plusieurs postes avant d’être nommé vice-ministre de la Défense en 2013”.

Nommé chef d’état-major par le président Bouteflika en 2004, il détient aujourd’hui un record de longévité à ce poste.

Commentaires via Facebook :