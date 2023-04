Armes nucléaires: Macron n’a pas aussi durement critiqué les USA depuis longtemps, dit le Kremlin

Les armes atomiques US en Europe

Par exemple, en Europe, plus d’une centaine de charges nucléaires de 0,3 à 50 kilotonnes pour les bombes B61-3 et B61-4 sont déployées par les Etats-Unis. Elles se trouvent dans six bases en Allemagne, en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie.