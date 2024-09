Arrestation de Pavel Durov : l’Occident recourt de plus en plus à la censure et à la manipulation de l’information

Les pays occidentaux ont décidé d’utiliser cette situation “limite” pour faire chanter, dans le style mafieux le plus classique, les grands entrepreneurs de la communication. Un chantage visant à planifier la manipulation de l’information et, en général, la domestication de l’opinion publique.

Ces derniers jours, la police française a arrêté le patron de Telegram, Pavel Durov. Après quelques jours en prison, il a été libéré contre une forte caution. Les chefs d’accusation sont nombreux et risquent de maintenir le milliardaire en prison pendant des décennies. Comme le personnage n’était pas inconnu et qu’il n’était apparemment même pas sans instruction, le monde entier a discuté de ce fait pendant des jours.

Je dirais que face à une telle situation, il y a trois possibilités :

1) La justice française fonctionne comme une montre suisse et frappe tous ceux qui transgressent les principes de base de la démocratie et de la vie civilisée.

2) Le président français ou l’Etat français en tant que tel a ses propres raisons spécifiques et privées d’ouvrir des négociations avec Durov et donc, en toute autonomie, l’arrête pour se faire justice “tout seul”.

3) La justice française est une arme utilisée par le pouvoir politique occidental et en particulier par les Etats-Unis pour faire la guerre à ceux qui ne sont pas enrôlés dans la croisade contre la Russie (et la Chine).

J’ai l’impression que la troisième est vraie, à savoir que la France n’a fait que réaliser de manière éclatante ce qui est la tendance de fond du système : magnifier la démocratie occidentale pour ensuite mettre en place des méthodes de gouvernement dignes d’une dictature “sélective”. Sélective parce que la France, comme la plupart des pays occidentaux, ne réduit pas mécaniquement la démocratie : la plupart des citoyens n’ont aucune restriction de leurs espaces démocratiques.

La restriction est sélective parce qu’elle frappe en bas et en haut. Tout d’abord, elle affecte la possibilité de manifester collectivement et de retrouver une agrégation collective : classe, peuple, communauté. Il est désormais difficile de terminer pacifiquement une manifestation : les forces de l’ordre (si l’on peut dire) rendent problématique et parfois dangereuse la participation à une mobilisation collective. Tant qu’il est possible d’amener des enfants en poussette à une manifestation, nous sommes dans un État de droit. Quand ce n’est plus possible, nous sommes dans un Etat musclé qui mesure au courage individuel et à la performance physique (parfois courir suffit) la possibilité de manifester collectivement ses opinions. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que nous sommes à des années-lumière de la démocratie.

Deuxièmement, ceux qui ont un pouvoir qui n’est pas subjugué sont “attentifs” : qu’il s’agisse d’un pouvoir symbolique donné par son propre charisme, ou d’un pouvoir propre donné par la construction de nouveaux canaux de communication de masse. Dans ce cas, la norme est l’autocensure et l’adhésion spontanée aux souhaits du pouvoir. Il suffit de regarder le cas de Mark Zuckerberg qui a admis dans une lettre au président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis, Jim Jordan, les pressions exercées par la Maison Blanche pour qu’il censure les messages concernant Covid, la fraude plus ou moins présumée aux élections de 2020, l’ordinateur portable de Hunter Biden et bien d’autres choses encore.

Si vous vous arrangez – et que vous passez un contrat en position de subordination avec le gouvernement – vous pouvez continuer à gagner de l’argent, sinon ils arrêtent l’avion sur la piste et vos milliards ne servent qu’à payer la caution et vos avocats, mais pas à vous rendre votre liberté.

Je pense que parmi les milliardaires propriétaires des grands réseaux sociaux – de Telegram, comme des autres – les plus propres ont la gale. Ce sont des robber barons – des barons voleurs – comme ceux qui se sont illustrés dans les années 1800 en construisant le capitalisme étasunien. Le pouvoir ne s’oppose pas à ce que ces escrocs s’enrichissent sur le dos du peuple – voler du temps de travail ou de l’information importe peu – le pouvoir se soucie que ces escrocs reproduisent le système capitaliste occidental, ses hiérarchies et protègent ses intérêts.

Je pense aussi que les pays occidentaux ont décidé d’utiliser cette situation “limite” pour faire chanter, dans le style mafieux le plus classique, les grands entrepreneurs de la communication. Un chantage visant à planifier la manipulation de l’information et, en général, la domestication de l’opinion publique.

Il ne s’agit pas d’encourager Durov, mais de savoir que Macron arrête Durov dans le but de détruire toute possibilité d’avoir un système d’information qui ne soit pas complètement contrôlé par les classes dirigeantes occidentales. Macron, tout comme il cherche à empêcher le peuple français d’avoir le gouvernement de son choix, veut aussi bloquer les systèmes d’information qui fonctionnent en dehors du contrôle de son bloc de pouvoir. C’est pourquoi il est nécessaire de lutter pour un monde multipolaire et un système d’information pluriel : parce que le seul moyen de dénoncer les mensonges est le pluralisme des sources et la garantie que le plus grand criminel ne les contrôle pas toutes.

30 août 2024

—

Paolo Ferrero a été secrétaire du Parti de la refondation communiste, ministre du gouvernement italien (2006-2008) et vice-président du Parti de la gauche européenne.

Source: https://www.legrandsoir.info/

