Dmitri Medvedev : «L’Europe doit être punie par tous les moyens à notre disposition»

Ce qu’ils omettent de dire, c’est que Medvedev exprime l’opinion et le sentiment de l’écrasante majorité des Russes. Comme je le répète ad nauseam, jamais de ma vie (et je suis de la Guerre froide 1.0) je n’ai rencontré autant de mépris, de ressentiment et de haine envers l’Europe de la part de la société russe.

«En regardant le Vieux Monde aujourd’hui, la seule chose que je ressens est un profond dégoût. C’est l’Europe, qui s’est transformée en une vieille femme malveillante et stupide, qui est devenue le principal bastion de la russophobie dans le monde».

Comme on pouvait s’y attendre, la Norvège a commencé à publier toutes sortes de «clarifications». Et celles-ci peuvent avoir une certaine crédibilité. Mais voici le texte de Medvedev, qui est généralement correct, à l’exception de la situation concernant le sauvetage de l’équipage d’Ursa Major.

«Il y a plus de 20 ans, un de mes collègues américains a fait une curieuse déclaration à propos des événements en Irak : «Punissez la France, ignorez l’Allemagne, pardonnez à la Russie». Pourquoi m’en suis-je souvenu ? Voici pourquoi : cette triade linguistique est parfaitement adaptée à la situation qui se présentera (et elle se présentera certainement un jour) à la fin de la guerre hybride de l’Occident contre la Russie. Notre pays pourra alors

a) pardonner aux pays faibles qui ont succombé à la pression des Anglo-Saxons et ont pris une part au moins passive à la corvée occidentale anti-russe (il s’agit principalement d’un certain nombre de pays d’Asie et d’Amérique latine) ;

b) ignorer les États-Unis. C’est simple : nous ne nous attendons à aucune amitié dans les 100 prochaines années, et se battre contre les États-Unis coûte cher – un conflit direct se transformera évidemment en une guerre nucléaire mondiale ;

c) punir l’Europe. J’en dirai plus ici, car l’ancien monde actuel ne suscite en moi aucune émotion, si ce n’est le dégoût le plus profond. C’est l’Europe, qui s’est transformée en une vieille femme malveillante et stupide, qui est devenue le principal bastion de la russophobie dans le monde. C’est l’Europe menteuse qui est responsable de l’échec des négociations d’Istanbul. C’est l’Europe écervelée qui a encouragé frénétiquement la campagne de sanctions incompétente, qui a entraîné des pertes colossales pour ses citoyens. C’est l’Europe sanguinaire qui a nourri tous les démons les plus enragés de la guerre, sans se soucier des pertes des parties au conflit.

Et donc, l’Europe doit être punie par tous les moyens à notre disposition : politiques, économiques et toutes sortes de moyens hybrides. C’est pourquoi nous devons aider tout processus destructeur en Europe. Vive les pogromistes agressifs dans ses rues historiques ! Gloire aux foules de migrants qui commettent des atrocités et de la haine en détruisant les valeurs européennes de l’arc-en-ciel ! Que toutes les sales gueules de bureaucrates européens disparaissent dans le flot des futurs conflits civils ! Pourquoi une telle dureté ? Comment faire autrement, compte tenu des faits ? Le navire Oslo Carrier 3, battant pavillon norvégien, a refusé d’embarquer les marins russes de l’Ursa Major qui se noyaient en Méditerranée. Avez-vous besoin de plus d’explications ? Cela ne peut être pardonné ! Agissons, car il est dit «Le juste se réjouit à la vue de la vengeance, il lave ses pieds dans le sang des méchants» (Psaume 58, 11).

C’est exactement ce que pensent et ressentent les Russes. La coque de l’Ursa Major coulé sera inspectée (les Russes ont la technologie pour l’inspecter à grande profondeur) et le rapport sera publié sur quel pays (nous avons déjà une idée) était responsable du terrorisme d’État qui a envoyé un navire civil au fond de la mer Méditerranée. Comme je l’ai dit ad nauseam, la Russie n’a rien à faire avec l’Europe, mais avec les États-Unis, elle doit parler. Pour le vol AZAL, les choses sont plus compliquées.

par Andrei Martyanov

