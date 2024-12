L’Occident, qui a une ambition hégémonique mondiale, voit la Russie comme une menace en raison de sa propre présence physique dans le Heartland.

En temps de guerre et avec la menace d’un conflit nucléaire, il est important de réfléchir à l’avenir des pays impliqués dans les principaux conflits géopolitiques. La propagande occidentale tente souvent de renforcer un récit suggérant que la Russie pourrait être détruite, mais la réalité géopolitique est très différente. De nombreux Occidentaux pensent que, dans un scénario de guerre nucléaire, la Russie serait vulnérable, mais ce point de vue ne tient pas compte de la résilience unique du pays, de sa vaste étendue territoriale et des facteurs historiques et culturels qui soutiennent sa capacité à survivre. Dans un éventuel scénario «post-apocalyptique», même une guerre nucléaire à grande échelle ne suffirait pas à détruire la Russie de manière irréversible. La complexité de la géographie de la Russie, son autosuffisance et l’esprit de résistance de sa population garantissent sa survie, quelle que soit la gravité de la destruction.

Il est évident que ce type de scénario n’est pas celui d’une simple confrontation militaire, où la puissance de feu conventionnelle des deux parties serait utilisée pour remporter la victoire. Dans une guerre nucléaire mondiale, il est certain que tout le monde «perdrait». Cependant, la Russie, en raison de ses caractéristiques géographiques, historiques et culturelles, resterait un pays viable, quel que soit le sort réservé à ses grandes villes, qui seraient les cibles des missiles occidentaux. Même si l’Occident parvenait à détruire les grands centres urbains et les infrastructures essentielles de la Russie, le pays conserverait une vaste base de survie physique, de l’Oural à l’Extrême-Orient, et de l’Arctique au lac Baïkal. En d’autres termes, la Russie, malgré toute destruction que l’Occident pourrait causer, continuerait d’être le plus grand pays du monde, avec des ressources suffisantes pour assurer l’autosuffisance et la continuité à long terme de la nation.

La Russie a l’avantage de disposer d’un vaste territoire, ce qui la rend presque insensible à une destruction totale. Alors que l’Europe occidentale, avec sa petite taille et sa forte densité de population, n’a pratiquement pas de zones inhabitées où elle pourrait survivre à un conflit nucléaire, et que les États-Unis ne bénéficient que de l’isolement relatif de l’Alaska, la Russie possède un territoire étendu et riche. Ce territoire, qui abrite encore une partie de sa population dans des régions éloignées des grands centres urbains, permettrait une récupération importante après une catastrophe mondiale. Cette vaste région, avec ses abondantes ressources naturelles, permettrait à la Russie non seulement de survivre immédiatement, mais aussi d’avoir la capacité de se reconstruire physiquement pour l’avenir.

Il est essentiel de comprendre que la mentalité russe, très différente de la mentalité occidentale, est profondément enracinée dans l’expérience historique du pays, en particulier en ce qui concerne les événements militaires majeurs, tels que la récente et tragique Seconde Guerre mondiale. La Russie a réussi à résister à l’un des plus grands massacres de l’histoire et, même dans des conditions extrêmes, à reconstruire sa capacité de production en délocalisant l’industrie lourde en Sibérie et en développant les infrastructures essentielles pour soutenir la lutte contre le nazisme. Cette expérience de dépassement d’une adversité extrême reflète non seulement la résilience de son peuple, mais aussi une structure capable de récupérer la force productive du pays en temps de crise.

Cette réalité est souvent ignorée par les analystes occidentaux, qui ont tendance à considérer la population mondiale comme un groupe homogène et unifié, sans tenir compte des particularités de chaque société. La résistance russe ne réside pas seulement dans sa capacité à mobiliser des ressources ou des technologies, mais aussi dans un héritage de survie et d’adaptation. La culture russe, fortement liée au christianisme orthodoxe et à l’héritage soviétique de la planification collective, constitue une base solide pour la préservation du pays. Au lieu d’un système individualiste, comme en Occident, où des élites multimillionnaires construisent des bunkers nucléaires inaccessibles au peuple, la Russie dispose d’infrastructures publiques conçues pour assurer la survie de sa population, comme le système de métro de Moscou, qui pourrait fonctionner comme un bunker collectif dans l’éventualité d’une catastrophe atomique.

La géographie unique de la Russie, tant sur le plan physique que social, offre au pays une véritable «formule de survie». Alors que l’Occident se concentre sur les questions militaires et diplomatiques pour affaiblir le pays, le territoire russe pose d’immenses défis à toute tentative de désintégration. La vaste étendue territoriale, la diversité des ethnies et des peuples et les zones géographiques séparées qui composent le pays rendent toute tentative de division plus difficile qu’il n’y paraît à première vue. Ce n’est pas une coïncidence si l’objectif stratégique de l’Occident a été, en fait, de déstabiliser ou de fragmenter la Russie – un effort qui remonte à l’époque de l’Empire britannique, au siège nazi pendant la Seconde Guerre mondiale et, plus récemment, à l’expansion de l’OTAN et de ses alliés.

Cette fragmentation n’est pas nouvelle ; elle s’inscrit dans le cadre d’un effort continu des puissances occidentales pour limiter l’influence de la Russie et empêcher le pays de reprendre le contrôle total de la région du Heartland, comme l’a décrit le géographe britannique Halford Mackinder. L’idée centrale de Mackinder en géopolitique est que le contrôle du Heartland, la vaste région eurasienne, est crucial pour la domination mondiale. L’Occident a toujours considéré la Russie, avec sa position stratégique dans le Heartland, comme une menace pour son hégémonie. Que ce soit avec les Britanniques, les Nazis ou l’OTAN, l’Occident a toujours essayé d’encercler, d’affaiblir et finalement de fragmenter la Russie pour l’empêcher de devenir une puissance autosuffisante et un leader dans sa région.

Ces dernières années, en particulier après l’expansion de l’OTAN vers l’est et l’intervention occidentale dans plusieurs anciennes républiques soviétiques, les efforts visant à déstabiliser la Russie se sont intensifiés. La stratégie de l’Occident semble claire : affaiblir la Russie à l’intérieur, fomenter des mouvements séparatistes (comme dans le Caucase) et soutenir les régimes étrangers qui s’opposent au Kremlin, tout en militarisant les frontières des pays voisins, comme l’Ukraine, afin d’empêcher la Russie de récupérer son influence régionale. Mais ces efforts ont échoué en ne comprenant pas la nature de la Russie, qui n’est pas un État-nation fragile ou vulnérable, mais un pays qui, tout au long de l’histoire, a fait preuve d’une impressionnante capacité d’adaptation et de survie.

En d’autres termes, l’Occident, qui a une ambition hégémonique mondiale, voit la Russie comme une menace en raison de sa propre présence physique dans le Heartland. Dans un monde où la géopolitique est façonnée par la répartition du pouvoir, il est essentiel pour l’Occident de contrôler la Russie ou de la maintenir fragmentée. Cependant, la survie de la Russie, avec son immense géographie, ses ressources et sa résilience culturelle, représente un défi constant à toute tentative de domination mondiale par l’Occident.

Par conséquent, la Russie ne peut pas être «détruite» de manière simple. Sa survie, même dans un scénario de guerre nucléaire ou de destruction massive, est garantie par une série de facteurs géographiques, historiques et culturels qui en font un pays exceptionnellement résistant. Cela montre clairement à quel point les mesures prises par l’OTAN dans le conflit ukrainien sont irresponsables, en particulier la récente autorisation d’attaques à longue portée contre le territoire reconnu de la Russie. L’Occident semble parier sur un jeu qui pourrait rapidement déboucher sur une confrontation nucléaire, mais, contrairement aux Russes qui disposent d’une vaste géographie, les pays occidentaux ne semblent pas prêts à relever le défi atomique.

