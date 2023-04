Donald Trump: “Les États-Unis sont un gâchis. Notre économie s’effondre”

Quelque chose d'”impensable”

Selon lui, c’est l’administration Biden et ses politiques étrangère et intérieure qui ont poussé le pays au bord de l’effondrement. Elles ont eu pour résultat une alliance entre la Russie et la Chine. Avec l’Iran et la Corée du Nord, Moscou et Pékin forment désormais une “coalition menaçante et destructrice”, a ajouté l’ex-Président.