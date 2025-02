Voilà ça y est, je me suis infligé, par nécessité plus que par masochisme, de visionner les 1 heure et presque neuf minutes de la vidéo d’Emmanuel Macron postée sur sa chaîne YouTube personnelle, intitulée « Je vous réponds en direct », forte à l’heure où j’écris ces lignes, de 175 000 vues. Le Chef de l’État s’y présente en leader charismatique, animé d’une gestuelle récurrente incarnant la puissance lorsqu’à de très multiple reprises il serre vigoureusement le poing, faisant de son avant-bras (que l’on sait musculeux) une arme de dissuasion et de persuasion turgescente et phallique, qui s’anime, rigide et ferme, au premier plan de l’image. Voici donc dans le désordre ou en vrac ce que quelques rapides prises de notes me permettent d’en dire, malgré mes oreilles qui saignent encore :

– La Russie a fait se déployer des soldats Nord-coréens sur le sol ukrainien, elle a donc « mondialisé le conflit. »

Je vous laisse juges de l’immensité et de la gravité d’un tel mensonge dans la bouche du Chef de l’État et des armées, qui se fait donc ici l’exact relais de médias aussi dignes de confiance et indépendants que Le Washington Post ou Le Monde, dont les lignes éditoriales sont bien entendu frappées du sceau de l’infaillibilité et de la non-manipulation des opinions publiques à des fins de propagande guerrière atlantiste, selon les normes des Psy-ops dont l’OTAN est si friande.

N’a-t-on pas là le plus délicieux des apéritifs ?

En l’occurrence, si déploiement de soldats Nord-coréens il y a eu – ce qui reste largement à prouver – il l’aurait été dans la zone de l’Oblast de Koursk qui fut envahie par l’armée ukrainienne (qui sera d’une grande utilité lors des négociations).

Dans ce cadre donc, non seulement, et c’est crucial, les Nord-coréens ne se trouvent en aucun cas fouler le sol de l’Ukraine, mais se trouveraient sur le sol russe dans le cadre de l’accord de défense récemment signé entre la Russie et la RPDC, et donc tout à fait légalement, quoi qu’on en pense.

– La guerre d’agression (impardonnable) que mène la Russie depuis 2014.

Il est question de l’« annexion » de la Crimée bien entendu, mais aussi de la présence (évidente et démontrée) des forces russes dans le Donbass entre 2014 et 2022.

Les accords de Minsk n’ayant bien sûr d’abord pas été respectés par la Russie (cf : propos d’Angela Merkel et François Hollande admettant que ces accords n’étaient qu’une mesure dilatoire et une ruse permettant à l’OTAN d’armer l’Ukraine en préparation du conflit à venir, dont on ne doutait d’ailleurs pas qu’on parviendrait à en imputer la responsabilité au seul Poutler pour sa guerre d’agression non provoquée).

Oh ! La Russie est également partout menaçante, en Géorgie, dans le Caucase, en Afrique, etc.

Même l’affaire des punaises de lit était le fruit d’« attaques russes ».

– Un emprunt européen pour financer la défense est « une bonne idée », dit-il en répondant à la question pertinente, prise au hasard, d’un internaute bienveillant certainement europhile et béat de contentement. L’Europe fédérale en revanche, ce sont « des mots qui font peur » (avec un rictus moqueur) et qu’Emmanuel Macron préfère donc ne pas employer.

– Le « plan de paix solide et durable » ( à venir, dont il est l’initiateur) dont parle le Président inclut l’Ukraine, l’UE et les E.U. Jamais Emmanuel Macron ne fait mention de la Russie dans ces accords de paix, et encore moins du principe de Sécurité indivisible que celle-ci réclame disons depuis le discours de Poutine à la Conférence pour la Sécurité de Munich en 2007.

Bien entendu, tout cela sans mentionner les multiples extensions de l’OTAN, ni les sorties unilatérales des traités sur la limitation des missiles à portée intermédiaire par les E.U, qui ont eu lieu depuis.

D’ailleurs et au passage, le traité New START doit être prolongé – ou pas – en 2026, mais est-ce que ça nous intéresse vraiment puisque le danger, le vrai, est ailleurs ?

– La Russie a (lamentablement – NDLR -) échoué à envahir l’Ukraine, et elle a d’ailleurs été repoussée. Regardez bien la carte. En revanche, environ deux minutes plus tard, elle menace d’envahir toute l’Europe : Tremblez ! « Strasbourg-Ukraine c’est environ 1500 Km, c’est pas très loin », dit-il aussi.

Voilà, je vous laisse donc méditer sur la grande cohérence des arguments de notre Chef, visant à dépeindre la Russie à la fois comme un adversaire que l’on se doit de mépriser, et de craindre.

Le « en même temps » a quelque chose de fascinant, non ? “Fascisant”, dites-vous ? Rhôôô : c’est pas gentil.

Nous avons là la démonstration des grandes qualités de diplomate de M. Macron, si grandes qu’il peut se passer d’un corps diplomatique, qu’il a d’ailleurs dissous.

– « La Russie est une puissance militaire dangereuse devenue impérialiste » ; elle déstabilise la Moldavie voisine, elle manipule les élections en Roumanie dont la Cour Suprême a jugé que les élections avaient été « massivement manipulées » par la Russie qui en a « faussé le suffrage ».

« Vous pensez qu’ils vont s’arrêter en si bon chemin ? ». Il est urgent d’organiser mieux la censure, vous ne croyez pas ?

– Avec les 2 LPM successives, nous avons doublé le budget de nos armées. Mais « on va devoir monter » encore, répète-t-il plusieurs fois par la suite.

La Pologne et les pays Baltes ayant bien raison d’être montés jusqu’à 5 % (avec nos sous, et tant pis pour les hôpitaux, et encore, s’il n’y avait que les hôpitaux…)

M’enfin ce serait quand même mieux s’ils achetaient des armes made in (notr’) Europe.

– La dissuasion nucléaire française s’étend – « en quelque sorte » – à l’Europe. « Je n’en dis pas plus car cela créée de l’ambiguïté, ce qui créée de la dissuasion. » Cette responsabilité n’incombe qu’à lui.

Brrrr.

– « Personne n’a le droit d’interdire à l’Ukraine d’intégrer l’UE et l’OTAN. »

Comprenez : Surtout pas les peuples des nations constituant l’UE ; of course, isn’t it ? 2005 et Lisbonne for ever. “Toujours plus d’Europe” oblige.

– Il se prend ensuite pour Kennedy lorsqu’il le plagie carrément en disant en gros : « ne vous demandez pas ce que la nation peut faire pour vous, mais (car l’heure est grave) ce que vous pouvez faire pour la nation. » C’est beau, hein ? Ça m’évoque Dallas, les Lincoln décapotables, tout ça.

– La France a fait les bons choix stratégiques. La preuve en est par exemple donnée par le drone de reconnaissance français « crécerelle » qui aurait été retrouvé écrasé au Kazakhstan après l’attaque très vraisemblablement menée par l’Ukraine contre une station de pompage de pétrole appartenant entre autres à la petite boîte étasunienne nommée Chevron, et dont les pièces fabriquées par Siemens ne peuvent être acheminées pour les réparations, sanctions obligent.

La France a fait tous les bons choix, en témoignent vos factures, la vitalité économique, le moral des Français, les créations d’entreprises, le déficit commercial, le rayonnement à l’international, etc. Je passe vite sur toutes les preuves abondantes des bons choix stratégiques qui ont conduit la France sur le chemin de la réussite qu’on lui envie dans le monde entier.

La France s’honore ainsi grâce aux décisions lumineuses de notre Chef, grand défenseur de « notr’Europe », tandis que Poutine, lui, « tue ses opposants et manipule ses élections ». Na.

– Emmanuel Macron dit enfin qu’il souhaite pouvoir nous rendre compte directement, et qu’il se pliera donc à nouveau à ce jeu des questions-réponses, avant de nous dire qu’il aura besoin de notre mobilisation, et Vive République, Vive la France.

J’en oublie, j’en passe, j’en omets certainement.

Toutefois, je vous souhaite une bonne dégustation de tous les mets délicats que le Chef de “notre projeeeeet” nous réserve.

Source: https://www.legrandsoir.info/

