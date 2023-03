En Russie, les langues africaines sont désormais dispensées à l’école

Certaines écoles secondaires russes ont commencé à enseigner les langues africaines alors que l’Institut des pays d’Asie et d’Afrique, qui fait partie de l’Université Lomonosov de Moscou, propose des programmes actualisés de formation sur la culture, l’histoire et le développement socio-économique de l’Afrique, a annoncé l’Institut qui participe à la 2e conférence parlementaire Russie-Afrique.

D’autres langues africaines dispensées

“Nous formons une nouvelle génération de personnes capables de comprendre la mentalité et les modèles principaux de développement de l’Afrique. Ce sont des personnes qui comprennent que l’Afrique n’est pas seulement un grand continent unie, mais qu’il y a des régions avec des traditions économiques et politiques différentes”, a conclu M.Maslov.

Vers une association d’universités russes et africaines

La discussion a réuni plusieurs dizaines de parlementaires et ambassadeurs qui ont appuyé l’initiative de l’Université de Moscou de créer une association d’universités russes et africaines.

Créé en 1954, l’Institut des pays d’Asie et d’Afrique est un centre de formation de spécialistes des pays et des cultures d’Afrique. Le ministère russe de l’Éducation et des sciences soutient activement la relance des études africaines scientifiques et appliquées.