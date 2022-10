La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, également présente à la conférence, a jugé “stupéfiante” l’ampleur des destructions depuis le début de l’invasion russe le 24 février. “La Banque mondiale estime le coût des dégâts à 350 milliards d’euros (345 millions de dollars) – c’est assurément plus que ce qu’un pays ou une union peut fournir seul. Nous avons besoin de tout le monde sur le pont”, estime-t-elle.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a fait une allocution retransmise par vidéo, a par ailleurs appelé au soutien de la communauté internationale pour permettre au pays de boucher le trou du déficit de son budget l’an prochain. “C’est une somme très importante de 38 milliards de dollars (…) ce sont les salaires des enseignants, des médecins, ce sont les prestations sociales, les retraites”, a-t-il insisté. Faire face à cette crise permettrait aussi de “sauver le continent européen (…) d’un tsunami migratoire”, a souligné le président ukrainien ukrainien, alors que des millions de personnes, surtout des femmes et des enfants, ont déjà fui l’Ukraine pour trouver refuge dans des pays de l’Union européenne, notamment en Pologne et en Allemagne.

L’AIEA va inspecter des sites sur place

Le ministre des affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kouleba, a demandé à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), d'”envoyer d’urgence des experts” dans les deux structures où la Russie “prétend trompeusement” que l’Ukraine développe une “bombe sale”. Le chef de l’AIEA, Rafael Grossi, a confirmé une visite “dans les prochains jours” dans un communiqué lundi soir, précisant qu’un des deux lieux avait été inspecté “il y a un mois” et qu'”aucune activité nucléaire non déclarée n’y avait été trouvée”.

Les allégations de “bombe sale” interviennent alors que les forces russes sont en difficulté sur plusieurs fronts en Ukraine, ayant perdu en septembre des milliers de kilomètres carrés dans le Nord-Est et désormais en recul dans la région de Kherson (sud), où les autorités d’occupation russe organisent des évacuations de la population. Le commandement ukrainien a annoncé lundi avoir repris 90 localités au total dans la région de Kherson, l’un des quatre territoires d’Ukraine dont Moscou a revendiqué l’annexion en septembre, et quatre villages dans les régions de Donetsk et Lougansk (est).

Explosion à Melitopol devant une chaîne de télévision russe

Une forte explosion s’est produite mardi à Melitopol, dans le sud-est de l’Ukraine, faisant cinq blessés, ont annoncé les autorités d’occupation prorusses dans un communiqué diffusé sur Telegram. Le bâtiment abritait une chaîne de télévision et une radio prorusses qui “poursuivent leurs activités”, ont assuré les autorités. Selon le journaliste russe Alexandre Malkevitch, qui supervise le travail de la chaîne de télévision ZaMedia, une voiture piégée a explosé au moment où ses employés se dirigeaient vers leurs bureaux dans la matinée. “La puissance (des explosifs) a été de 1,5-2 kilos d’équivalent TNT”, a-t-il affirmé, cité par les agences de presse russes.

Visite surprise du président allemand en Ukraine

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est arrivé à Kiev mardi, a indiqué à l’AFP sa porte-parole, confirmant sa visite surprise en Ukraine. “Je me réjouis de ma rencontre avec le président Volodymyr Zelensky à Kiev et avec la population dans le nord du pays, où je veux me faire une idée de leur vie en pleine guerre, a-t-il dit, selon un texte envoyé par la porte-parole. Mon message aux Ukrainiens : vous pouvez compter sur l’Allemagne ! Nous allons continuer à soutenir l’Ukraine : militairement, politiquement, financièrement et sur le plan humanitaire”

Avant de rencontrer M. Zelensky, M. Steinmeier va se rendre dans la petite ville de Korjukiwa, au nord du pays, près de la frontière bélarusse, qui avait été occupée par les troupes russes. Cette ville qui est maintenant libérée doit faire face au froid, alors que ses infrastructures sont détruites. Le président allemand va fournir de l’aide à la commune pour ses infrastructures énergétiques.

Macron a demandé au pape François d’appeler Poutine et Biden

Emmanuel Macron a demandé lundi au pape François d’appeler Vladimir Poutine, le patriarche orthodoxe russe Kirill et le président américain Joe Biden pour “favoriser le processus de paix” en Ukraine. “On a besoin que les États-Unis s’assoient autour de la table”, a confié le président français à l’hebdomadaire Le Point à l’issue d’un entretien avec le souverain pontife au Vatican. “Or, Joe Biden a, avec le pape, une vraie relation de confiance. Le pape peut avoir une influence sur lui pour le réengagement américain en Haïti et en Ukraine”, a-t-il estimé.

165 navires destinés au transport de céréales retardés

L’Ukraine a accusé lundi la Russie de retarder délibérément plus de 165 navires destinés au transport de céréales près du détroit du Bosphore en prolongeant les inspections menées conformément à un accord conclu sur ces livraisons cruciales pour de nombreux pays d’Afrique et d’Asie.

“Depuis le 14 octobre 2022, les inspecteurs russes assignés au Centre de coordination conjoint (JCC) d’Istanbul prolongent significativement l’inspection des navires se dirigeant vers les ports ukrainiens pour recevoir des céréales ou qui ont déjà été chargés et qui sont en route pour leur destination finale”, a déploré le ministère ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Selon le ministère ukrainien, les retards concernent trois millions de tonnes de céréales destinées à approvisionner 10 millions de personnes. Il a accusé Moscou de “saper la sécurité alimentaire mondiale” et appelé la communauté internationale à faire pression sur Moscou.

L’Iran ne restera pas “indifférent” si Moscou utilise ses drones en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lundi que la Russie avait commandé “environ 2.000 Shaheds iraniens”, des drones kamikazes, pour appuyer son invasion de l’Ukraine. Le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir-Abdollahian a affirmé dans la foulée que son pays ne resterait pas “indifférent” s’il était prouvé que la Russie utilise des drones de fabrication iranienne en Ukraine.

SOURCE: https://www.lexpress.fr/