Pour l’Otan, la Russie “reconstitue ses forces plus rapidement que prévu”. “Elle est en passe de disposer de la plus grande armée du continent”. Le sort de la guerre semble en train de se jouer.

Toujours bloquée au Congrès américain par les Républicains, l’aide de 60 milliards de dollars promise par Joe Biden à l’Ukraine a des conséquences qui pourraient s’avérer décisives sur le terrain.

Une situation qui inquiète au plus haut point les alliés. Commandant suprême des forces alliées en Europe (Saceur), le général américain Christopher Cavoli s’inquiétait ainsi, un communiqué du ministère américain de la défense, des “partenariats stratégiques entrelacés” entre la Russie, la Chine, l’Iran et la Corée du Nord qui visent à “remettre en cause l’ordre existant” et qui sont “profondément contraires aux intérêts nationaux des États-Unis”.

Une situation qui a pour conséquence directe que la Russie “reconstitue ses forces plus rapidement que nous l’avions estimé”. Ainsi, l’armée russe a perdu 2.000 chars depuis le début de la guerre en Ukraine et 315.000 hommes.

“Une armée de 2 millions d’hommes”

Or, les décrets permettant de nouvelles mobilisations des soldats ont fait que “la Russie a augmenté, au cours de l’année écoulée, ses effectifs en première ligne de 360.000 à 470.000 hommes” et le nombre de conscrits pourrait atteindre les 2 millions dans les années à venir.

“Au cours des derniers mois, la Russie s’est presque complètement reconstituée militairement”. “En résumé, la Russie est en passe de disposer de la plus grande armée du continent”, a ainsi souligné Christopher Cavoli. “Nous sommes confrontés à des temps pour le moins difficiles sur le théâtre européen”, a-t-il averti.

En Ukraine, particulièrement, le général Cavoli appelle à la nécessité de débloquer l’aide de 60 milliards de dollars très rapidement puisque, selon lui, l’armée russe est en mesure de tirer cinq fois plus d’obus d’artillerie que les Ukrainiens. Si rien ne change, ce rapport devrait rapidement passer de 1 à 10. “Nous ne parlons pas de manière hypothétique”, a-t-il insisté.

“Si un camp peut tirer et l’autre pas… celui qui ne peut riposter perd”

“Si nous ne continuons pas à la soutenir, l’Ukraine sera à court d’obus d’artillerie et de missiles de défense aérienne dans un délai relativement court”, a souligné le Commandant suprême des forces alliées en Europe. “Si un camp peut tirer et que l’autre ne peut pas riposter, celui qui ne peut pas riposter perd. Les enjeux sont donc très élevés”.

Fin mars, Volodymyr Zelenski avait donné une interview au Washington Post sur la nécessité de débloquer l’aide. “S’il n’y a pas de soutien américain, cela signifie que nous n’avons pas de défense aérienne, pas de missiles Patriot, pas de brouilleurs pour la guerre électronique, pas d’obus d’artillerie de 155 millimètres”. “Cela signifie que nous allons reculer, battre en retraite, étape par étape”.

