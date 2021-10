Guinée: La junte militaire au pouvoir dit niet au Président Julius Maada BIO de Sierra Léone à l’issue d’une médiation de libération d’Alpha CONDÉ

Plus d’un mois après la capture de l’ancien Président guinéen, Alpha CONDÉ, suite à un putsch des éléments des forces spéciales, les tractations pour sa libération se multiplient. Après avoir opposé un niet catégorique au Chef de l’État de la RDC, Felix Tshisekedi, c’est autour du Président de la République de la Sierra Leone, Julius Maada Bio au terme d’une médiation infructueuse effectuée ce lundi 11 octobre 2021 à Conakry en marge d’une visite de travail et d’amitié.

Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce lundi 11 octobre 2021, le Président sierra-léonais, Julius Maada BIO, présentée comme la bête noire du régime d’Alpha CONDÉ avant sa chute du pouvoir le 05 septembre dernier, vient d’essuyer un revers diplomatique auprès de la junte militaire au pouvoir à Conakry. Arrivé ce matin dans la capitale guinéenne, pour une visite de travail et d’amitié, selon l’agenda officiel de la présidence de Freetown, le Président Maada BIO en a profité pour solliciter une libération de l’ex-locataire du palais Sékoutoureya, en détention dans une suite VIP du QG des forces spéciales. Selon les informations de Confidentiel Afrique, le Colonel Mamadi Doumbya a poliment écarté ce point qui semble-t-il n’était pas à l’ordre du jour. Le nouvel homme fort de Conakry dit se concentrer sur des urgences de l’heure du pays . << Au moment venu, le sort de l’ancien Président Alpha CONDÉ sera examiné et nous prendrons toutes les dispositions idoines >> a averti le Colonel Julius Maada BIO. Sa visite de travail continue à Conakry sur fond d’un gros camouflet diplomatique et qui devrait s’achever en début d’après midi. Il faut juste signaler que les rapports entre Julius Maada et l’ancien Président Alpha CONDÉ n’étaient pas au beau fixe jusqu’à la chute de ce dernier.

Par Ismael AIDARA (Confidentiel Afrique)

