Dans une mise au point à Gala, Me Eric Dupond-Moretti rejette, au nom du roi Mohammed VI et de la mère de ses enfants, Lalla Salma, les propos totalement mensongers évoquant un déchirement autour du prince Moulay El Hassan et de Lalla Khadija. Pour lui, recourir à la Justice n’est pas à exclure.

Porteur de propos aussi mensongers que malveillants à l’égard du roi Mohammed VI et de la mère de ses enfants, Lalla Salma, et parlant outrancièrement d’un différend autour de leurs enfants, le prince héritier Moulay El Hassan et la princesse Lalla Khadija, le magazine people français Gala fait son mea culpa. Jusqu’ici, le souverain, comme son ancienne épouse, ne s’étaient pas abaissés à commenter ces rumeurs. Mais cette fois-ci, c’en est trop.

Par le biais de l’avocat Eric Dupond-Moretti, le roi Mohammed VI et Lalla Salma tiennent à rejeter ces propos mensongers. Dans une mise au point adressée au magazine, l’avocat précise que ces rumeurs sont «fermement et formellement démenties», et les assertions sont «extrêmement graves». Pour Eric Dupond-Moretti, ces fausses informations, véhiculées à «des fins malveillantes» constituent un «acte passible de poursuites pour diffamation».

L’avocat s’indigne également du fait qu’un parallèle ait été établi avec une autre princesse. «La comparaison ne repose sur rien d’autre que le fait qu’il s’agit de deux princesses», tonne le célèbre avocat, qui plaide pour le respect d’une famille et la nécessité de rétablir la vérité, une fois pour toutes.

A titre de rappel, Gala avait repris à son compte une ‘infox’ publiée par un site de propagande anti-marocaine, Afrik.com. Le magazine français a ainsi diffusé de fausses informations sur des vacances en Grèce de Lalla Salma en compagnie du prince héritier Moulay El Hassan et de la princesse Lalla Khadija, avec ce titre choc: «La princesse Lalla Salma en Grèce: pourquoi elle n’a pas le droit de voyager avec ses deux enfants».

Selon les colporteurs de ces purs fantasmes, le roi aurait institué une logique de voyages alternés à l’étranger au cours desquels Lalla Salma se serait déplacée accompagnée seulement de l’un de ses enfants. C’est ainsi que Lalla Salma serait actuellement en vacances en Grèce en compagnie de Moulay El Hassan, alors que Lalla Khadija serait restée au Maroc. Et ce, pour éviter une supposée tentation de s’enfuir.

Or, la vérité est que «Lalla Salma se trouve depuis 20 jours en Grèce en compagnie de Moulay El Hassan et de Lalla Khadija», apprend Le360 de sources sûres, au Maroc et en Grèce. Des témoins oculaires ont d’ailleurs aperçu Lalla Salma, en compagnie de ses deux enfants, sur les îles grecques.

