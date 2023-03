Joe Biden échoue si lamentablement qu’il magnifie Poutine. La montée de la popularité de Poutine aux USA

Il y a une tendance croissante sur les médias sociaux aujourd’hui : beaucoup d’Américains commencent à voir Vladimir Poutine comme un héros et comme le président qu’ils aimeraient avoir.

Contrairement à ce qui se passait avant, lorsque la popularité limitée de Poutine dans notre pays découlait de photos de lui s’entraînant ou montant à cheval à moitié habillé, Poutine impressionne. En fait, tout le contraire de ce qui se passait avant..

Au-delà de la bravade, les Américains commencent à voir un homme et un dirigeant qui se soucie de son pays et de son peuple bien plus que nos propres dirigeants ne nous font. Les photos partagées ont provoqué ce changement, mais la véritable métamorphose a résulté de la méfiance semée entre le président Biden et son administration d’un côté et le peuple américain de l’autre. Cela a laissé beaucoup de monde dans l’attente d’un leader comme Poutine.

Les États-Unis n’étant plus la nation que nous pensions être, le passé douteux de Poutine a maintenant été recadré pour répondre à la nouvelle compréhension et aux circonstances d’aujourd’hui. Privé d’un véritable leader, la nature humaine s’efforce de combler ce vide, et Poutine est indéniablement à la portée des Américains grâce à la technologie et au partage sur les réseaux sociaux. Ce qu’ils pensent voir, ils l’aiment.

Cela ne signifie pas que l’histoire fabriquée à propos de Poutine sur ces plates-formes est exacte. Ce que cela montre, cependant, c’est à quel point le peuple américain est devenu désespéré, qu’il envierait le dirigeant d’un ennemi juré à cause de son exceptionnalisme et du dévouement qu’ils perçoivent. Parlez d’une première historique et d’un témoignage de l’échec complet et total de l’administration Biden. En deux ans, la vie est devenue surréaliste, inabordable et exaspérante au point que faire défection en Russie commence à faire du bien à certains.

Que ces gens comprennent vraiment ou non qui est vraiment Poutine, n’a pas d’importance : Poutine ne semble plus être le méchant de l’histoire, mais un leader qui préfère mourir plutôt que de laisser tomber son peuple. Avec des temps aussi désespérés les Américains sont désespérés, ce qui fait que Poutine semble être une panacée… vrai, faux ou indifférent.

Peu importe si vous êtes d’accord – appelez cela de la pure naïveté, de la conspiration totale ou de l’absurdité littérale. La montée en popularité de Poutine au sein de la culture américaine n’est pas accidentelle.

Que cela vienne de ceux qui en savent trop ou trop peu sur l’histoire, cela se produit, et nous pouvons en remercier notre propre président incompétent et ses chefs tout aussi incompétents.

source : American Thinker via Bruno Bertez

Via: https://reseauinternational.net/

