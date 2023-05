La voiture Neo, assemblée entièrement dans une usine marocaine, a été dévoilée en présence du roi Mohammed VI. Le royaume chérifien ambitionne de devenir un leader de l’industrie automobile sur le continent africain.

Tout roule pour le Maroc. La première voiture conçue par un constructeur marocain a en effet été présentée au Palais royal de Rabat, ce 15 mai. Fabriquée par Neo motors, le véhicule est sorti des usines d’Ain Aouda et devrait être disponible sur le marché local comme à l’exportation, rapporte Le Matin. Un pas avant pour le royaume chérifien, qui souhaite investir dans le secteur automobile. La plupart des composants de la Neo ont aussi été produits au Maroc, a précisé au Matin Nassim Belkhayat, patron et fondateur de Neo motors.

“C’est le fruit de l’excellence et de l’innovation qui existent aujourd’hui au Maroc […] grâce à l’écosystème dont dispose désormais le Royaume, avec plus de 250 entreprises, Instituts de formation et de recherche. C’est une voiture marocaine dotée d’un moteur PSA, fabriqué au Maroc, et 60% des pièces du véhicule sont fabriqués dans le Royaume”, a-t-il ainsi expliqué.

Le roi Mohammed VI a pu admirer le modèle exposé, du moteur aux finitions. Le monarque s’est même installé quelques instants au volant, comme le montrent des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

Un modèle à hydrogène Outre ce modèle “made in Maroc”, le roi Mohammed VI a également pu découvrir un prototype à hydrogène, fabriqué par la société NamX. Ce HUV (Hydrogen Utility Vehicule) est alimenté par un réservoir central accompagné de six capsules amovibles, qui facilite la recharge en hydrogène selon Le Matin. Là encore, les concepteurs marocains sont à l’honneur puisque le design intérieur a été conçu entièrement par de jeunes talents du pays. Le carrossier italien Pininfarina, collaborateur historique de Ferrari, a cependant supervisé certains détails. Fin décembre, Rabat avait déjà annoncé vouloir investir 50 millions d’euros pour construire une voiture “made in Maroc”. Un modèle électrique produit entièrement au royaume chérifien avait déjà vu le jour en novembre, mais il était l’œuvre de la marque allemande Opel.

