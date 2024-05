La réponse de Netanyahu à Biden: “Si nous devons tenir seuls, nous tiendrons seuls”

Joe Biden a mis en garde Israël ce mercredi sur CNN: si l’armée lance son offensive terrestre à Rafah, les États-Unis ne lui livreront pas les armes nécessaires à cette opération. Une annonce surprenante de l’indéfectible allié américain… qui n’a toutefois pas découragé Benjamin Netanyahu: l’État hébreu combattra “seul, s’il le faut”, relate Le Courrier international.

We are on the eve of Independence Day. In the War of Independence 76 years ago, we were the few against the many. We did not have weapons. There was an arms embargo on Israel, but with great strength of spirit, heroism and unity among us – we were victorious. pic.twitter.com/Rv4BeMljn0

