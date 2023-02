La Russie s’apprêterait à lancer une offensive aérienne de grande ampleur en Ukraine

Armer la défense ukrainienne

Lors d’une réunion avec les alliés, ce mardi 14 février, le secrétaire d’État américain à la Défense, Lloyd Austin, a souligné l’ampleur de la menace russe et exhorté l’Alliance à fournir le plus rapidement possible le matériel “spécifiques” nécessaires aux forces ukrainiennes. Lloyd Austin est conscient du potentiel de l’armée de l’air russe et que sa flotte n’a pas encore montré toute l’étendue de ses capacités. La défense antiaérienne ukrainienne doit dès lors être largement renforcée. Il convient de rappeler que, jusqu’à présent, les forces russes ont majoritairement eu recours à des tirs de missiles, à l’artillerie et des offensives terrestres.