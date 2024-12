– Pretoria déclare qu’elle s’efforcera de lutter contre les inégalités et d’inscrire plus fermement les priorités de développement du continent africain et des pays du Sud à l’ordre du jour du G20

L’Afrique du Sud a officiellement assumé la présidence du G20, dimanche. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré qu’il s’agissait d’un jour important pour son pays.

L’Afrique du Sud est le premier pays africain à présider ce groupe de nations puissantes.

« Le G20 est un groupement important. Notre économie est relativement mineure, mais nous faisons partie du G20, ce qui signifie que nous sommes bien au-dessus de notre condition réelle en raison du rang qui est le nôtre dans le monde, des nombreuses positions que nous avons prises et de la force de notre économie », a déclaré Ramaphosa aux journalistes à Thabazimbi, dans la province septentrionale de Limpopo.

Il a ajouté que les pays du G20 représentent environ 75 % du commerce mondial, ce qui en fait un bloc important de pays que l’Afrique du Sud aura à présider pendant un an.

Ramaphosa a également déclaré qu’ils travailleraient en étroite collaboration avec les États-Unis et le président élu Donald Trump, Washington assumant la présidence du G20 en 2026.

Il y a deux semaines, Ramaphosa a déclaré que la présidence sud-africaine du G20 privilégiera la croissance économique inclusive et le développement durable, et que Pretoria avait adopté « la solidarité, l’égalité et la durabilité » comme thème de la présidence du pays.

Il a indiqué que l’Afrique du Sud s’efforcerait de renforcer et de faire progresser les objectifs communs de développement durable et le Pacte pour l’avenir.

« Que ce soit à Gaza, au Soudan ou en Ukraine, nous devons tous être solidaires des personnes qui sont confrontées à des difficultés et à des souffrances », a déclaré Ramaphosa, ajoutant que le G20 doit également soutenir les pays les plus vulnérables aux pandémies et aux autres urgences mondiales en matière de santé publique.

Le président sud-africain a souligné qu’il s’emploierait à lutter contre les inégalités, qui constituent une menace majeure pour la croissance et la stabilité économiques mondiales, s’engageant par là même à inscrire plus fermement les priorités de développement du continent africain et des pays du Sud à l’ordre du jour des réunions du G20.

*Traduit de I’Anglais par Mourad Belhaj