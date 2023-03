Le flux d’armes de l’Occident vers l’Afrique pourrait “provoquer une hausse des conflits”

“Outre les terroristes, il y a des groupes militaires plus petits qui s’affrontent régulièrement à cause, par exemple, des ressources naturelles, des mines et des fermes. Même des groupes armés comme cela reçoivent des armes en provenance de l’Europe. Par conséquent, cela pourrait concerner le nord du Tchad et le Niger où se déroulent des combats pour le contrôle des gisements d’or. Et l’Algérie s’avère soudainement être un hub de transport de ces armes”, a-t-il souligné.