Est-ce un hasard si le général Kirillov, chef des forces de défense radiologique, chimique et biologique de la Russie, assassiné dans un attentat, était celui qui avait dévoilé des éléments précis sur le rôle des États-Unis dans des laboratoires biologiques produisant des armes chimiques en Ukraine ?

Le lieutenant-général Igor Kirillov, chef des troupes de défense radiologique, chimique et biologique des forces armées russes, a été tué dans une explosion provoquée par un engin explosif improvisé placé dans une mobylette près de sa résidence à Moscou.

Des révélations qui ont déclenché une enquête du Congrès américain

Il faut rappeler que les révélations du ministère russe de la Défense sur des expériences biologiques illégales menées dans le laboratoire californien de la société Prestige Biotech ont déclenché une enquête du Congrès américain. Le département d’État américain a joué un rôle direct dans le programme de coopération en matière de biosécurité, lancé par l’ancien président Barack Obama, avait révélé le lieutenant-général Igor Kirillov lors d’un briefing du ministère de la Défense.

Des sous-traitants tiers, des intermédiaires et des ONG, tels que Metabiota, CH2M Hill et EcoHealth Alliance, sont utilisés pour servir les intérêts de clients comme le Département d’État, le Pentagone, le FBI et la CIA, ainsi que pour la recherche biologique militaire.

À propos des laboratoires biologiques américains en Ukraine

Le département d’État américain est directement impliqué dans ces programmes biologiques, malgré les dénégations de l’agence fédérale des affaires étrangères, a démontré à plusieurs reprises le lieutenant-général Igor Kirillov. Les États-Unis cherchent à exercer un contrôle global sur les questions biologiques, a-t-il souligné dans un de ses rapports. Il a ajouté que sous Barack Obama, les programmes biologiques américains dans d’autres pays ont été promus sur recommandation du département d’État, exposant des documents à l’appui de ses accusations.

Le lieutenant-général Igor Kirillov avait affirmé en août 2023 que les États-Unis préparaient une nouvelle pandémie sur base de mutations de virus.

À propos de la création du Bureau américain de la politique de préparation et de réponse aux pandémies, le général Kirillov avait déclaré aux journalistes :

«Ainsi, les États-Unis, comme en 2019, ont commencé à se préparer à une nouvelle pandémie en mettant en œuvre la recherche de mutations virales».

Les découvertes russes en Ukraine sur les laboratoires américains

En outre, des documents découverts lors de l’opération militaire spéciale en Ukraine ont confirmé que l’Institut de recherche médicale sur les maladies infectieuses de l’armée américaine est impliqué dans l’accumulation d’agents pathogènes dangereux dans diverses régions du monde.

Des responsables américains impliqués dans des «vaccins» dangereux

Le général Igor Kirillov avait publié les noms de responsables américains liés au développement et à la production de vaccins dangereux. Cette liste comprend l’ancien membre du conseil d’administration de Johnson & Johnson, Mark McClellan, le membre du conseil d’administration de Pfizer, Scott Gottlieb, et Stephen Hahn, PDG de Flagship Pioneering Inc. Il a souligné que les responsables des agences de réglementation ont fait du lobbying et donné la priorité aux intérêts commerciaux des sociétés pharmaceutiques au détriment des normes de sécurité et de qualité existantes.

Le rôle du Parti démocrate américain dans la recherche biologique militaire

Des fonds d’investissement appartenant à des personnalités de premier plan telles que les Clinton, les Rockefeller, Soros et Biden, ainsi que d’autres ONG affiliées au Parti démocrate aux États-Unis, financent la recherche biologique militaire, comme l’ont révélé des documents dévoilés par le général Kirillov.

Des multinationales, souvent appelées «Big Pharma», sont impliquées dans ce projet, notamment Pfizer, Moderna, Merck, ainsi que Gilead, une société affiliée à l’armée américaine. En outre, des experts américains travaillent à tester de nouveaux médicaments, contournant les normes internationales de sécurité. L’implication des organisations non gouvernementales et biotechnologiques permet aux dirigeants du Parti démocrate d’empocher des revenus financiers supplémentaires pour les campagnes électorales et de dissimuler des flux de trésorerie.

Les services du général Kirillov avaient averti en janvier 2024 que les objectifs de Washington dans le domaine militaro-biologique étaient multiples, allant de la création et de la manipulation des agents responsables «d’infections particulièrement dangereuses dans des régions du monde qui sont stratégiquement importantes pour les États-Unis», aux efforts visant à atteindre une «supériorité» mondiale en matière de bio-fabrication, de surveillance biologique et d’expansion de la recherche biologique militaire potentiellement contraire à l’éthique et illégale en dehors des juridictions américaines.

On comprend mieux pourquoi le général Kirillov a été la cible d’un attentat.

Source: https://reseauinternational.net/

