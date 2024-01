Le Premier ministre du Niger en visite à Moscou, Ankara et Téhéran

Une importante délégation nigérienne s’envole lundi pour Moscou. Cette tournée diplomatique la conduira ensuite en Serbie, en Turquie et en Iran, a appris Mondafrique de source proche du gouvernement.

Le Premier ministre Lamine Zeine est accompagné, notamment, des ministres de la Défense, du Pétrole, de la Jeunesse et des Sports, de l’Agriculture, du Commerce et de la Santé.

Décidées à diversifier leurs partenaires, les autorités souhaitent explorer des coopérations tous azimuts, dans le domaine de la défense mais aussi de l’agroalimentaire, de l’énergie, des équipements de santé et du pétrole. Le pétrole brut produit dans l’est du Niger sera très bientôt disponible à l’exportation à partir du port en eau profonde de Sèmè, au Bénin.

La délégation gouvernementale voyagera à bord du Mont Gréboun, l’avion présidentiel, dont l’équipage est désormais entièrement nigérien.

Depuis leur arrivée au pouvoir, le 26 juillet dernier, les officiers nigériens ont clairement énoncé leur volonté de se libérer de la tutelle française et, plus généralement, occidentale. Ils ont obtenu le départ du contingent français et annoncé que tous les accords de coopération militaire seraient revisités à la lumière des intérêts du Niger. Les Etats-Unis, qui disposent d’une importante base de drones à Agadez, dans le nord du pays, ont été informés de cette volonté de souveraineté mais leurs intérêts militaires ne sont pas remis en cause pour le moment.

Le Niger est toujours sous blocus de la Communauté économique ouest-africaine, suite aux sanctions d’une sévérité sans précédent ordonnées contre Niamey après le renversement du Président Mohamed Bazoum. Des discussions ont toutefois pu commencer en vue d’une sortie de crise. Les médiateurs désignés par la CEDEAO, les Présidents togolais et sierra-léonais, seront sans doute reçus à Niamey une fois la mission de retour, à la fin du mois.

Source: https://mondafrique.com/

Commentaires via Facebook :