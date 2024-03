“Si nous parvenons à avoir une balance commerciale excédentaire et à remplir certaines conditions, rien ne les empêchera de sortir du franc CFA. La monnaie est un outil de souveraineté. Cette question reviendra quand Diomaye et les autres songeront à intégrer les pays de la sous-région pour créer une monnaie unique […]. On peut s’attendre à ce que le Sénégal sorte du franc CFA, mais ce n’est pas maintenant parce que ces conditions-là ne sont pas encore remplies. Peut-être dans les prochains mois et prochaines années, ça pourrait arriver”, souligne le journaliste.