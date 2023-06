La dégradation économique de la France sous la présidence Macron : Analyse et sources :

1. La croissance économique en berne



Sous la présidence Macron, la croissance économique française a connu des fluctuations. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), la croissance du PIB français a ralenti en 2018, passant de 2,3% en 2017 à 1,7% en 2018 (source). Cette tendance à la baisse a été attribuée à divers facteurs, tels que les tensions commerciales internationales et les mouvements sociaux tels que les “gilets jaunes”.

2. Le chômage persistant

Le taux de chômage en France est resté élevé sous la présidence Macron. Selon Eurostat, le taux de chômage en France était de 8,1% en 2019, ce qui est supérieur à la moyenne de la zone euro de 7,6% (source). Bien que le taux de chômage ait légèrement diminué depuis 2017, il reste un problème majeur pour l’économie française.

3. La dette publique en hausse

La dette publique française a continué de croître sous la présidence Macron. D’après les données de la Banque de France, la dette publique a atteint 98,1% du PIB en 2019, contre 96,8% en 2017 (source). Cette augmentation de la dette publique soulève des inquiétudes quant à la soutenabilité des finances publiques à long terme.

4. Les inégalités économiques



Les inégalités économiques en France se sont également accentuées sous la présidence Macron. Selon l’Observatoire des inégalités, les 10% les plus riches détiennent 50% de la richesse nationale, tandis que les 50% les plus pauvres n’en détiennent que 5% (source). Les réformes fiscales mises en place par le gouvernement Macron, telles que la suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) et l’instauration de la “flat tax” sur les revenus du capital, ont été critiquées pour avoir favorisé les plus riches.

Conclusion

En conclusion, la présidence Macron est marquée par un brulant échec économiques, tels que la croissance économique en berne, le chômage persistant, la dette publique en hausse et les inégalités économiques croissantes.

La politique du Président Macron a montré toutes ses limites, et a produit une pauvreté en augmentation.