Les États-Unis en pourparlers avec l’Arabie saoudite pour une coentreprise dans les mines africaines de cobalt et de lithium : rapport

Le gouvernement américain est en pourparlers avec des responsables saoudiens pour « obtenir en Afrique les métaux nécessaires à la transition énergétique des deux pays », selon des sources bien informées qui se sont entretenues avec le Wall Street Journal (WSJ).

« Selon les idées discutées… une entreprise saoudienne soutenue par l’État achèterait des participations dans des actifs miniers dans des pays africains comme la République démocratique du Congo, la Guinée et la Namibie », indique le rapport, ajoutant que « les entreprises américaines auraient alors des droits sur acheter une partie de la production de ces participations saoudiennes.

Riyad souhaiterait acquérir pour 15 milliards de dollars de participations minières mondiales dans le cadre de la transition prévue du pays des combustibles fossiles vers l’énergie verte. Mais même si les négociations entre les États-Unis et l’Arabie saoudite sont celles qui ont le plus progressé, le royaume ne serait pas le seul pays du Golfe à avoir été approché avec ce plan.

« Les discussions sur l’exploitation minière font partie d’une initiative plus large des pays [du G7] visant à investir dans des projets d’infrastructure mondiaux dans les pays en développement… La Maison Blanche a déclaré samedi qu’elle soutiendrait le développement d’un corridor reliant le Congo et la Zambie aux marchés mondiaux via le port angolais de Lobito et a annoncé un corridor économique intercontinental reliant l’Inde à l’Europe via l’Arabie Saoudite », ajoute le rapport.

En garantissant des droits exclusifs sur des métaux tels que le lithium, le cobalt, le minerai de fer et le nickel provenant des mines africaines, l’accord bénéficierait grandement aux fabricants américains de véhicules électriques (VE), de téléphones et d’ordinateurs qui avaient auparavant des « affaires difficiles » dans le traitement des minéraux. -nations africaines riches.

“L’Arabie saoudite aurait probablement plus de flexibilité pour investir dans des pays où la corruption est endémique, isolant ainsi les entreprises américaines… Le royaume est également moins lié par les préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance qui entravent la capacité des autres investisseurs à y déployer des capitaux”, souligne le WSJ. .

En outre, parvenir à un accord avec l’Arabie saoudite permettrait aux États-Unis de freiner la domination de la Chine dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques. Cela pourrait également mettre un frein aux relations naissantes entre Riyad et Pékin.

Les planificateurs américains considèrent le Fonds d’investissement public (PIF) de l’Arabie saoudite, doté de 700 milliards de dollars, comme un concurrent majeur des investissements chinois en Afrique, car Riyad serait « disposé » à surenchérir sur Pékin pour une participation dans les mines africaines.

Plus tôt cette année, le PIF est devenu le principal soumissionnaire pour une participation de 10 pour cent dans les opérations de nickel et de cuivre de la multinationale brésilienne Vale SA .

Le développement de l’industrie minière saoudienne a été décrit comme la « pierre angulaire » du programme Vision 2030 vers la croissance économique, la diversification et la transformation sociale.