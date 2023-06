Les États-Unis ont vendu des armes à environ 60 % des régimes autoritaires du monde en 2022

« Ces résultats vont à l’encontre de la conception de la politique internationale privilégiée par Biden, à savoir une bataille entre les démocraties et les autocraties », déclare l’auteur d’un nouveau rapport.

Le président Joe Biden prétend que les États-Unis sont à la tête des « démocraties » dans une lutte contre les « autocraties » pour établir un ordre international pacifique, mais son administration a approuvé des ventes d’armes à près de trois cinquièmes des pays autoritaires du monde en 2022.

C’est ce qui ressort d’une nouvelle analyse réalisée par Stephen Semler, cofondateur du Security Policy Reform Institute, et publiée jeudi dans The Intercept.

Depuis la fin de la Guerre froide, les États-Unis sont le plus grand vendeur d’armes au monde. Des données publiées en mars ont montré que les États-Unis représentaient 40 % des exportations mondiales d’armes entre 2018 et 2022.

Comme l’a expliqué Semler :

En général, ces exportations sont financées par des subventions ou des ventes. Il existe deux voies pour cette dernière catégorie : les ventes militaires à l’étranger [FMS pour Foreign Military Sales] et les ventes commerciales directes [Direct Commercial Sales].

Le gouvernement américain agit en tant qu’intermédiaire pour les acquisitions de FMS : il achète d’abord le matériel à une entreprise, puis le livre au destinataire étranger. Les acquisitions de DCS sont plus simples : elles résultent d’un accord entre une entreprise américaine et un gouvernement étranger. Les deux catégories de ventes nécessitent l’approbation du gouvernement.

Les données par pays pour les autorisations des DCS de l’année dernière ont été publiées fin avril par la Direction des contrôles commerciaux de la défense du Département d’État. Les chiffres des FMS pour l’année fiscale 2022 ont été publiés au début de l’année par l’Agence de coopération pour la sécurité de la défense du Pentagone. Selon ces données, 142 pays et territoires ont acheté des armes aux États-Unis en 2022, pour un total de 85 milliards de dollars de ventes bilatérales.

Pour déterminer combien de ces gouvernements étaient démocratiques et combien étaient autocratiques, Semler s’est appuyé sur les données du projet Varieties of Democracy de l’université de Göteborg en Suède, qui utilise un système de classification appelé Regimes of the World.

« Sur les 84 pays codifiés comme autocratiques dans le cadre du système Régimes of the World en 2022, les États-Unis ont vendu des armes à au moins 48 d’entre eux, soit 57 % », a écrit Semler. Le qualificatif « au moins » est nécessaire car plusieurs facteurs empêchent un suivi précis des ventes d’armes américaines. Le rapport du département d’État sur les ventes d’armes commerciales au cours de l’année fiscale fait un usage prodigieux du terme « divers » dans la catégorie des destinataires. En conséquence, les destinataires spécifiques de près de 11 milliards de dollars de ventes d’armes ne sont pas divulgués. »

« Le système Regimes of the World n’est qu’un des nombreux indices qui mesurent la démocratie dans le monde, mais la même analyse avec d’autres indices populaires donne des résultats similaires », a observé Semler. Par exemple, Freedom House a répertorié 195 pays et a indiqué pour chacun d’eux s’il s’agissait d’une démocratie électorale dans son rapport annuel Freedom in the World [Liberté dans le monde]. Sur les 85 pays que Freedom House n’a pas désignés comme des démocraties électorales, les États-Unis ont vendu des armes à 49 d’entre eux, soit 58 %, au cours de l’année fiscale 2022. »

Malgré la noblesse de sa rhétorique, la Maison-Blanche renforce activement la puissance militaire de la majorité des pays autoritaires du monde, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis à des dizaines d’autres, dont certains ont été oubliés par les chercheurs de l’université de Göteborg.

Par exemple, le projet Varieties of Democracy qualifie Israël de « démocratie libérale » alors que les groupes de défense des droits humains du monde entier l’ont condamné comme un État d’apartheid résolument antidémocratique. Washington, quant à lui, arrose Israël de 3,8 milliards de dollars de soutien militaire chaque année, des ressources que le gouvernement utilise pour déposséder violemment et fréquemment tuer des Palestiniens à volonté.

Comme l’a indiqué Semler samedi dans sa lettre d’information « Speaking Security » : « Ces résultats vont à l’encontre de la conception de la politique internationale privilégiée par Biden, à savoir une bataille entre les démocraties et les autocraties. »

Le discours du président « se rapproche davantage à une politique étrangère moralisatrice qu’à une politique honnête ou productive », a affirmé Semler. Diviser le monde entre pays démocratiques et autocratiques – dans l’esprit du « avec nous ou contre nous » – rend les conflits plus probables et a eu un effet dissuasif sur les appels à la diplomatie et à la détente. Il est également plus difficile de coopérer avec la communauté internationale tout en insistant sur le fait que l’on est engagé dans un combat existentiel avec environ la moitié d’entre eux. »

Notre travail est placé sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). N’hésitez pas à le republier et à le partager largement.

Kenny Stancil

Kenny Stancil est rédacteur pour Common Dreams.

Source : Common Dreams, Kenny Stancil, 13-05-2023

Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

Commentaires via Facebook :