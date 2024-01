Les MAE chinois et tunisien soulignent l’importance d’un développement indépendant

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi (à gauche), également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, s’entretient avec son homologue tunisien Nabil Ammar à Tunis, en Tunisie, le 15 janvier 2024.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et son homologue tunisien Nabil Ammar ont exprimé lundi à Tunis leur volonté de soutenir le développement indépendant de leur pays respectif.

M. Wang, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a rappelé que cette année marquait le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, ce qui revêt une grande importance pour jeter un pont entre le passé et l’avenir.

“Nous sommes prêts à saisir cette occasion pour travailler avec la Tunisie afin de passer en revue les expériences réussies et de renforcer notre amitié traditionnelle afin d’écrire un nouveau chapitre de la coopération amicale” entre Beijing et Tunis, a-t-il dit.

Les deux pays doivent se soutenir mutuellement sur les questions touchant à leurs intérêts fondamentaux et leurs préoccupations majeures afin de fournir une base solide à ces relations bilatérales et de leur donner une forte impulsion, a ajouté M. Wang.

La pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, a-t-il poursuivi, fournit les orientations fondamentales pour faire de la Chine un grand pays et pour la grande cause du renouveau national par le biais de la modernisation chinoise.

Le développement de la Chine dans cette nouvelle ère apporte également une référence utile aux autres pays qui souhaitent accélérer leur développement tout en préservant leur indépendance, a dit le ministre chinois.

La Chine favorisera la modernisation du monde avec sa propre modernisation et elle est disposée à partager son expérience en matière de gouvernance avec la Tunisie et à renforcer la capacité de celle-ci à se développer de manière indépendante afin de parvenir au développement commun et à la prospérité, a assuré Wang Yi.

Pour sa part, M. Ammar a estimé que la Tunisie et la Chine, qui partagent de nombreux intérêts et valeurs communes, disposaient d’un fondement politique solide, d’une dynamique de développement solide et de résultats inspirants en matière de coopération dans les relations bilatérales.

Indiquant que son pays chérissait son amitié avec la Chine et qu’il se souviendrait toujours de son soutien et de son aide, il a réaffirmé que la Tunisie défendait toujours fermement le principe d’une seule Chine et qu’elle était prête à travailler avec elle pour favoriser un plus grand développement des relations bilatérales.

Les relations sino-tunisiennes ayant de vastes perspectives, les deux parties sont convenues de renforcer les échanges de haut niveau, d’enrichir la portée stratégique des relations bilatérales et d’étendre la coopération dans tous les domaines.

Beijing et Tunis renforceront la solidarité et la coordination afin de défendre ensemble les intérêts légitimes des pays en développement, ainsi que défendront le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, tout comme l’équité et la justice dans le monde.

Les deux ministres ont également échangé leurs points de vue sur le conflit israélo-palestinien et sont convenues de continuer à soutenir conjointement la juste cause du peuple palestinien afin de restaurer ses droits nationaux légitimes.

