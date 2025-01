L’Occident se trouve à un carrefour critique, confronté à des défis sans précédent. L’essor des BRICS, les crises internes en Europe et l’influence croissante de la Russie redéfinissent l’ordre mondial. Les fissures dans l’unité occidentale et les tensions géopolitiques croissantes menacent de faire basculer l’Occident dans une ère d’incertitude et de déclin.

L’essor fulgurant des BRICS bouleverse les dynamiques du pouvoir mondial, diminuant l’influence traditionnelle de l’Occident. Ces économies émergentes s’affirment comme des acteurs économiques et politiques déterminants, redéfinissant les centres de gravité loin de l’hégémonie des Etats-Unis et de l’Europe. L’Europe, quant à elle, traverse une période de turbulences sur les plans économique, politique et social, fragilisant son unité et accentuant sa dépendance énergétique envers la Russie. C’est dans cette perspective que la Russie s’impose sur l’échiquier mondial en adoptant une stratégie diplomatique audacieuse et en consolidant ses alliances avec les BRICS et renforçant sa coopération en Afrique, en Asie et en Amérique en Latine, cherchant à remodeler l’ordre géopolitique mondial. Les défis croissants liés à ses interventions stratégiques soulignent l’urgence pour l’Occident de s’adapter à ce paysage global en constante évolution.

En effet, l’ordre mondial traditionnel est remis en question avec l’essor des BRICS et la montée en puissance stratégique de la Russie sous Vladimir Poutine. Ces acteurs visent à instaurer un ordre multipolaire, réduisant ainsi l’influence du bloc occidental. L’Europe, confrontée à une crise multidimensionnelle qui menace son unité et sa cohésion, se retrouve vulnérable et dépendante, notamment en matière énergétique. Parallèlement, le populisme et les tensions internes affaiblissent la confiance et renforcent l’incertitude. Face à cela, des nations émergentes comme l’Inde et le Brésil optent pour le non-alignement, préservant leur accès aux technologies clés et renforçant leur pouvoir de négociation. Dans ce contexte, l’Occident risque de voir son rôle dominant décliner, tandis qu’un nouveau centre de gravité économique et politique émergent, signalant un possible déclin et une fragmentation de l’influence historique des Etats-Unis et de l’Europe.

L’ascension des BRICS et la marginalisation de l’Occident

L’avènement de l’Alliance BRICS incarne une révolution dans l’équilibre mondial, remettant en question l’hégémonie de l’Occident historiquement dominée par les Etats-Unis et l’Union européenne. Ce consortium de nations à la croissance rapide dessine de nouvelles lignes géopolitiques et économiques sur la scène internationale. Dotés de plus de 40% de la population mondiale et d’une part croissante de l’économie globale, les BRICS s’affirment comme une force incontestée, forgeant des institutions alternatives telles que la Nouvelle Banque de Développement (NDB) et le Contingent Reserve Arrangement (CRA). Ces initiatives illustrent une volonté de réduire la dépendance aux institutions financières occidentales, affaiblissant ainsi l’influence de ces dernières tout en offrant aux pays en développement des options plus attrayantes. Tandis que la Chine propulse des projets emblématiques tels que « Belt and Road », les nations occidentales peinent à maintenir leur influence mondiale face à des alternatives plus innovantes et collaboratives. Ce basculement vers un ordre multipolaire bouleverse le statu quo, posant des défis stratégiques cruciaux pour un Occident en quête de repères dans un monde où sa prééminence est de plus en plus mise à mal.

La crise européenne et l’effritement de l’unité

L’Europe traverse une période de turbulences inédites, marquée par une fragmentation interne croissante. Le Brexit a exposé des fissures profondes dans le projet européen, tandis que l’essor des mouvements populistes et nationalistes en France, en Italie et en Hongrie menace l’unité et la stabilité de l’Union. Exploitant les frustrations économiques et sociales, ces mouvements remettent en question les valeurs de solidarité et de coopération. Les crises économiques successives, amplifiées par l’éveil de peuples (Afrique, Asie et Amérique latine) autrefois dominés, ont creusé les disparités au sein des Etats membres, alimentant désillusion et méfiance envers les institutions européennes. Sur le plan géopolitique, la dépendance énergétique de l’Europe vis-à-vis de la Russie et les tensions actuelles avec Moscou révèlent sa vulnérabilité. La guerre par procuration en Ukraine souligne les faiblesses diplomatiques du continent, tandis que l’absence d’une voix unifiée en matière de politique étrangère affaiblit sa position mondiale. Ces enjeux posent des questions cruciales sur l’avenir de l’Europe et sa capacité à maintenir son influence dans un monde multipolaire en évolution rapide.

L’influence croissante de la Russie et la remise en question de l’unipolarisme débridé

Sous la direction de Vladimir Poutine, la Russie a adopté une posture de plus en plus assertive et stratégique sur la scène internationale, renforçant ses alliances avec les BRICS et divers pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. En exploitant les faiblesses de l’Occident, la Russie vise à remodeler l’ordre mondial en faveur du Sud global, autrefois marginalisé. Cette stratégie est conçue pour affaiblir l’influence occidentale et promouvoir un monde multipolaire avec la Russie en tant qu’acteur central. Sur les fronts militaire et cybernétique, la Russie démontre sa détermination à défier l’hégémonie occidentale en restituant la Crimée et les régions à population russe à la Fédération de Russie. Ces actions illustrent la capacité de la Russie à projeter sa puissance au-delà de ses frontières. Dans ce contexte, l’Occident fait face à des défis importants. L’incapacité des Etats-Unis et de l’Europe à endiguer la Russie (tel qu’inscrit au cœur de la politique étrangère) révèle les limites de leur influence dans un monde multipolaire. Les divisions internes au sein de l’OTAN et de l’Union européenne, ainsi que la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, compliquent davantage leur réponse unifiée aux menaces extérieures. Ces dynamiques mettent en lumière les défis urgents et les menaces croissantes auxquelles l’Occident est confronté dans un monde en rapide mutation, redéfini par l’influence croissante de la Russie.

L’Occident est en train de perdre son emprise sur le monde. L’ascension des BRICS et la résurgence de la Russie annoncent une ère de déclin et de fragmentation pour l’Europe et les Etats-Unis, laissant place à un nouveau monde où l’influence occidentale est réduite à peau de chagrin.

On peut dire que les européens sont pris au piège de leur servilité vis-à-vis des américains pendant que les Etats-Unis peinent à gérer leur défaite face à la Russie.

Mohamed Lamine KABA, Expert en géopolitique de la gouvernance et de l’intégration régionale, Institut de la gouvernance, des sciences humaines et sociales, Université panafricaine

Source: https://journal-neo.su/fr

