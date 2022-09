“Sacrifier New York pour Kharkiv?”

Face à un Guillaume Durand dubitatif, le général, ancien conseiller défense du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDN) et ex-commandant du Collège interarmées de défense, développe son propos: “Est-ce que vous pensez sérieusement que les États-Unis sont prêts à rentrer dans cette escalade et sacrifier Washington, New York, San Diego et San Francisco pour sauver Kharkiv? Évidemment pas”, complète-t-il.