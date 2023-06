Un caissier de banque découvre par lui-même l’existence d’une réalité indépendante des désirs. Il n’a pas encore tout compris, mais il est sur la voie de la guérison une fois qu’il aura mis les deux bouts ensemble. Avec l’université Paris Nanterre derrière lui, je suis sûr qu’il peut y arriver. Macron a soudain reconnu…

«Le président français Emmanuel Macron a déclaré que la Russie utilise le domaine de l’information pour faire avancer ses positions de manière beaucoup plus efficace que l’Occident. Il a exprimé cette opinion mercredi lors de la conférence internationale sur la sécurité Globsec à Bratislava. Selon lui, «la Russie utilise le champ de l’information pour jouer sur la fatigue de la guerre et affaiblir le soutien à l’Ukraine». «Cela se fait par le biais des réseaux sociaux, que la Russie utilise aujourd’hui de manière beaucoup plus efficace que nous», a-t-il déclaré.»

Je peux révéler un secret qui explique pourquoi la Russie est tellement plus efficace dans ce domaine – parce qu’elle ne répand pas des conneries et qu’elle peut rendre compte de chaque pièce de matériel et de formation ukrainiennes anéanties (de l’OTAN, en fait). De plus, les Russes savent que de nombreux membres de «l’élite» occidentale le savent et, comme l’information russe est axée sur la réalité, elle est très efficace. L’Occident, quant à lui, ne cesse de mentir et parvient même à s’aventurer sur le terrain des contes de fées, parfois si risibles que même les putes des médias occidentaux doivent ralentir. Si, jusqu’à présent, les «journalistes» occidentaux étaient considérés avec mépris par les personnes dotées de qualités morales décentes, bientôt, on leur dira en face ce qu’ils sont vraiment – des putes – et, finalement, les gens leur cracheront à la figure, et ce à juste titre. Je ne préconise pas la violence à leur encontre, mais laisser un rédacteur de la BBC, de Bloomberg ou du NYT, parmi tant d’autres, se sentir comme une pute de bas étage, ce que la plupart d’entre eux sont, c’est une bonne idée.

Quant à Macron, bon sang, il y a tant à apprendre dans cette vie. Par exemple, que la France est une nullité économique et militaire. Mais j’ai quelque chose à dire sur les races de chiens demain, dans ma prochaine vidéo. Ne la manquez pas, je fais une petite introspection sur une nation qui souffre d’atroces douleurs fantômes. En attendant, Joey a tout compris : la revanche des intellos. Ou, plus exactement, des mâles bêta. Ou, plus clairement encore, des types dont l’indice de baisabilité est faible.

Et oui, ce ne sont pas des «techniciens». Les médias sociaux sont à la vraie technologie ce que je suis à l’Agence spatiale nord-coréenne. En fin de compte, pour le plaisir, voici le torchon de l’Institut Quincy financé par Soros. LOL

«Les membres de l’OTAN réfléchissent à des plans secrets pour répondre à une attaque de la Russie. La plupart ont été élaborés à huis clos par les représentants permanents de l’alliance à Bruxelles et n’ont pas été vus par les organes élus».

Lisez le CV de l’auteur et rappelez-vous ce que je dis ad nauseam : nous avons des «élites» dont la plupart sont des fraudeurs et des crétins. En général, la plupart des programmes de «paix», de «sécurité» et autres programmes similaires d’«affaires étrangères» en Occident sont des machines à produire des imbéciles diplômés ayant subi un lavage de cerveau, dont aucun ne possède ne serait-ce qu’un kit d’outils intellectuels rudimentaires pour comprendre tout ce qui n’est pas lié aux célébrités, à la lingerie de luxe et à l’écriture de nécrologies dans le journal du comté.

source : Reminiscence of the Future

traduction Réseau International

Commentaires via Facebook :