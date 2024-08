La composition du gouvernement mauritanien dirigé par le premier ministre Mokhtar Ould Diay a été dévoilée dans la nuit de lundi à mardi. Il doit mettre en œuvre la vision du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, réélu au soir du 29 juin pour un mandat de cinq ans.

En Mauritanie, le ministre secrétaire général de la Présidence, Moulay Ould Mohamed Laghdaf, a dévoilé la composition du nouveau gouvernement dans la nuit du 5 au 6 août. La nouvelle équipe gouvernementale de 29 membres a été mise en place suite à la réélection du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani le 29 juin, avec 56,12% des suffrages, pour un nouveau mandat de cinq ans. Dès le lendemain de sa prestation de serment, le président a nommé Mokhtar Ould Diay au poste de Premier ministre. Celui-ci, entré en fonction le lundi 5 août, a proposé au chef de l’État une équipe gouvernementale remaniée, visant une plus grande efficacité.

La nouvelle équipe se caractérise, selon l’agence mauritanienne d’informations, par l’élargissement de certains secteurs, la fusion d’autres et la création de nouveaux départements, censé refléter les priorités et la vision du président Ghazouani pour son deuxième mandat.

Parmi les nominations clés figurent Lam Al-Housseinou au secrétariat général du gouvernement, Mohamed Abdallahi Louly à la jeunesse et aux sports, Mohamed Salem Merzoug aux Affaires étrangères, Hanana Ould Sidi à la défense, et Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine à l’intérieur.

De nouveaux ministères ont également vu le jour, comme celui de la Transformation numérique et de la Modernisation de l’administration.

Ce gouvernement est chargé de mettre en œuvre le programme électoral du Président Ghazouani, récemment réélu pour un second mandat, avec pour objectif de répondre aux attentes du peuple mauritanien en matière de développement et de progrès.

Liste du gouvernement :

Ministre chargé du Secrétariat général du gouvernement : Lam Al-Housseinou

Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Fonction publique : Mohamed Abdallahi Louly

Ministre de la Formation professionnelle, de l’Artisanat et des Métiers : Maalainine Ould Eyih

Ministre de la Justice : Mohamed Mahmoud Boya

Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l’extérieur: Mohamed Salem Merzoug

Ministre de la Défense et des Affaires des retraités et des Fils de martyrs : Hanana Ould Sidi

Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local : Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine

Ministre des Affaires islamiques et de l’Enseignement originel : Sidi Yahya Cheikhna Lemrabott

Ministre de l’Economie et des Finances : Sid’Ahmed Bouh

Ministre de l’Education et de la Réforme de l’enseignement : Houda Babah

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Yacoub Moine

Ministre de la Santé : Abdallahi Wedih

Ministre de la Fonction Publique et du Travail : Mohamed Ould Soueidatt

Ministre de la Transformation numérique et de la Modernisation de l’administration : Ahmed Salem Ebode

Ministre de l’Energie et du Pétrole : Mohamed Ould Khaled

Ministre des Mines et de l’Industrie : Thiam Tidjani.

Ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires : Fadhili Sidaty

Ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire : Momme Beibate

Ministre de l’Elevage : Mokhtar Gaguih

Ministre des Domaines, des Biens de l’Etat et de la Réforme foncière : Mokhtar Ahmed Bousseif

Ministre du Commerce et du Tourisme : Zeinebou Mint Ahmednah

Ministre de la Réforme foncière, de l’Habitat et de l’Urbanisme : Niang Mamadou

Ministre de l’Equipement et des Transports : Ely El Veirik

Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement : Amal Mouloud

Ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement : Houssein Ould Medou

Ministre de l’Enfance et de la Famille : Safiha Ntahah

Ministre de l’Environnement et du Développement durable : Massouda Baham

Ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement local, chargé de la Décentralisation et du Développement local : Yacoub Salem Vall

Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie et des Finances, chargé du Budget : Ankimour Kodero Harouna.

APA avec AMI