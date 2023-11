Migrants burkinabé bloqués à la frontière entre l’Algérie et le Niger

Le Burkina Faso et l’OIM (l’Organisation Internationale pour les Migrations) préparent le rapatriement de migrants burkinabè bloqués à la frontière entre l’Algérie et le Niger, suite à la rencontre en date du 16 novembre 2023, à Ouagadougou, entre le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur et une délégation conduite par Mme Aïssatou Guissé KASPAR, Cheffe de Mission de l’OIM Burkina Faso.

Les échanges ont porté sur les questions migratoires, particulièrement sur l’événement précité.

A noter que la politique adoptée par l’Algérie consistant à au refoulement de plusieurs centaines d’immigrés africains aux frontières des pays voisins, en contraste total avec la politique suivie par le Maroc dans la gestion de la question migratoire qui s’est matérialisée par la régularisation de visas avec plusieurs pays africains.

A rappeler que dans la perspective de favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique, Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc a proposé, lors de son récent discours à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte, le lancement d’une initiative à l’échelle internationale, qui doit être associée à une mise à niveau des infrastructures des Etats du Sahel afin de les connecter aux réseaux de transport et de communication implantés dans leur environnement régional.

