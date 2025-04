Niger : remaniement du gouvernement qui passe de 23 à 26 ministres

NIAMEY, 18 avril (Xinhua) — Le président nigérien Abdourahamane Tiani a remanié jeudi le gouvernement, dont le nombre de ministres est passé de 23 à 26, selon un communiqué du secrétariat général du gouvernement lu à la télévision.

Ce remaniement est marqué par l’entrée de huit nouveaux ministres, le départ de cinq autres et la création de trois nouveaux ministères.

Parmi les nouveaux membres du gouvernement figurent Aboulaye Seydou, coordonnateur du mouvement M62 (Commerce et Industrie), Ali Ben Sala Hamouda (Refondation, Culture et Promotion des valeurs sociales) et Sidi Mohamed Al Mahmoud, président du Conseil national de la Jeunesse (Jeunesse et Sports).

Cinq membres quittent le gouvernement : Aïssa Laouan Wandarama (Action humanitaire), Sidi Mohamed Raliou (Communication), Salissou Sahirou Adamou (Urbanisme), Moumouni Boubacar Saïdou (Finances) et Seydou Asman (Commerce). Fin

Source: french.news.cn

Commentaires via Facebook :