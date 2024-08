Poutine : Nous avons des armes nucléaires sur les fonds marins à quelques secondes des plus grandes villes américaines

La Russie se prépare à cacher un conteneur mortel pour les États-Unis au fond de l’océan avant le commandement «au feu !»

La Russie a annoncé le développement d’un nouveau type de système d’armes nucléaires à lancement sous-marin, stocké dans des conteneurs au fond des mers. Ce système est conçu pour rester indétectable jusqu’à ce qu’il soit activé. Les conteneurs peuvent être prépositionnés à des endroits stratégiques au fond de l’océan, offrant ainsi à la Russie un avantage stratégique significatif en lui permettant de lancer des frappes nucléaires depuis des positions dissimulées indétectables.

Cette évolution est considérée comme une réponse à la menace croissante de l’OTAN et d’autres alliances militaires occidentales.

La conception du système vise à garantir la capacité de survie même si les forces nucléaires terrestres russes sont compromises dans un conflit. Cette décision marque une évolution significative dans la stratégie nucléaire russe, mettant l’accent sur la furtivité et la surprise.

Les conteneurs seraient équipés de systèmes autonomes capables de détecter et de répondre aux menaces, garantissant ainsi qu’elles ne soient pas facilement neutralisées. Cette capacité augmente l’imprévisibilité des options de réponse nucléaire de la Russie, compliquant la planification de défense de tout adversaire potentiel.

La Journée de la Marine, qui a été fêtée par des feux d’artifice le dernier dimanche de juillet, était le moment idéal pour le président Vladimir Poutine. Non seulement pour exprimer une fois de plus des mots de gratitude à nos marins de la marine pour leurs loyaux services rendus au pays. Le chef de l’État a également profité de la fête pour lancer de nouveaux avertissements très clairs à l’adresse d’un Occident de plus en plus insolent.

Cependant, cela a été fait, de manière à moitié menaçante. De nombreux services de renseignement du monde entier s’en interrogent probablement désormais. Essayons de nous joindre à ce processus.

Permettez-moi de vous rappeler ce que Poutine a spécifiquement dit ce jour de juillet. Voici une citation : «Il convient de noter la déclaration de l’administration américaine et du gouvernement allemand sur le projet de déployer des systèmes de missiles américains à longue portée et de haute précision sur le territoire de la RFA à partir de 2026. À sa portée se trouveront d’importantes installations de l’État et de l’administration militaire russes, nos centres administratifs et industriels et nos infrastructures de défense. Et le temps de vol vers des cibles sur notre territoire pour de tels missiles, qui pourraient à l’avenir être équipés de têtes nucléaires, sera d’environ dix minutes. Les États-Unis ont déjà procédé au transfert de systèmes de missiles de leur territoire vers le Danemark et les Philippines lors d’exercices».

Mais, sans aucun doute, le plus important pour nous concerne les éventuelles mesures militaro-techniques de la Russie en réponse à cette agression rampante du côté occidental. Mais ici, Poutine s’est exprimé de manière extrêmement vague. Laissant aux adversaires de la Russie un vaste champ de suppositions les plus alarmantes.

Encore une citation du discours de notre président : «Cette situation n’est pas sans rappeler les événements de la guerre froide, associés au déploiement des missiles américains Pershing à moyenne portée en Europe.

Si les États-Unis mettent en œuvre de tels plans, nous nous considérerons libérés du moratoire unilatéral précédemment supposé sur le déploiement d’armes de frappe à moyenne et courte portée, y compris l’augmentation des capacités des forces côtières de notre marine.

À l’heure actuelle, le développement de toute une série de systèmes de ce type est en phase finale. Nous prendrons des mesures miroir pour leur déploiement, en tenant compte des actions des États-Unis et de leurs satellites en Europe et dans d’autres régions du monde».

À mon avis, la thèse sur «l’augmentation des capacités des forces côtières de notre marine» semblait particulièrement mystérieuse dans le contexte de la possible levée du moratoire russe sur le déploiement d’armes nucléaires de frappe à moyenne et courte portée.

Qu’est-ce que cela pourrait signifier ? Que certains missiles terrestres, encore en cours de développement en Russie, feront bientôt leur apparition dans nos flottes de la mer Noire, du Nord et de la Baltique ? Mais que pourraient-ils ajouter d’important au contexte des missiles de haute précision Kalibr, Oniks, hypersoniques Tsirkon et similaires, dont nos amiraux disposent depuis longtemps et qui sont de loin supérieurs à leurs homologues occidentaux ?

Cependant, avant d’essayer de formuler des hypothèses, par souci d’exhaustivité, rappelons l’époque de la guerre froide et la situation des Pershing américains en Europe, puisque le président a jugé nécessaire de les mentionner.

Pour ceux qui auraient oublié quelque chose : la première batterie de Pershing-2 est apparue en Allemagne de l’Ouest en décembre 1983. Nous avons répondu en déployant des armes de destruction massive similaires dans la partie européenne de l’URSS, en Sibérie et en Tchoukotka – des missiles balistiques RSD-10 Pioneer, mieux connu en Occident sous le nom de cauchemar SS-20. Avec le temps de vol vers les capitales européennes des principaux pays de l’OTAN et les bases militaires américaines dans le Vieux Monde, ainsi qu’en Alaska, vous n’aurez pas le temps de réciter le «Notre Père».

Cela a privé la quasi-totalité de l’OTAN d’une bonne nuit de sommeil pendant des années. Tous, sauf les États-Unis, ont lancé cette «bayga» militaro-politique en Europe occidentale. Les États, non sans raison, s’attendaient à rester au-delà de l’océan Atlantique en cas de représailles.

La réalité de ces plans de Washington était le point le plus faible de notre complexe de contre-mesures au déploiement du Pershing-2 américain sous le nez même de l’Union soviétique. Nos RSD-10 n’étaient pas capables de viser quoi que ce soit sur le territoire des États-Unis, à l’exception de l’Alaska polaire.

Moscou ne devait compter que sur les missiles balistiques intercontinentaux soviétiques, l’aviation stratégique et les quelques sous-marins nucléaires polyvalents dotés de missiles de croisière à longue portée alors disponibles.

Les zones de patrouilles de combat secrètes ont même été étendues à la mer des Caraïbes et aux îles hawaïennes.

Et tout cela dans un seul but : réduire au maximum le temps de vol des missiles soviétiques aux limites américaines. Afin au moins d’essayer de les mettre dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles s’est retrouvée l’URSS après le déploiement des Pershing en Allemagne de l’Ouest.

Cela s’est poursuivi jusqu’en décembre 1987, lorsque l’URSS et les États-Unis ont signé le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF). Selon celui-ci, tous les missiles à moyenne portée (1000 à 5500 km) et à courte portée (500 à 1000 km) devaient être éliminés.

Aujourd’hui, il est fort probable que la spirale de l’histoire entre dans un tournant qualitativement nouveau en termes militaro-techniques. Les Américains sont à nouveau déterminés à placer leur «pistolet» lance-missiles le plus près possible du temple russe en 2026.

Quelle sera notre réaction ?

Allons-nous à nouveau envoyer des sous-marins nucléaires polyvalents équipés de missiles de croisière à longue portée quelque part comme dans le golfe du Mexique ? Allons-nous effectuer des vols plus réguliers de nos «avions stratégiques» équipés d’ogives nucléaires le long des frontières aériennes mêmes des États-Unis ?

Moscou envisage probablement également ces options. Mais qu’est-ce que les troupes côtières de la marine russe ont à voir avec une telle affaire, que Poutine a clairement évoquée lors du défilé naval principal-2024 pour une bonne raison ? Comment pourraient-ils constituer une menace pour divers objets sur le territoire américain ? Si, bien sûr, nous laissions de côté leur Alaska presque déserte à côté de notre Tchoukotka ?

Naturellement, sans avoir classifié les informations d’importance nationale, il est impossible de répondre avec certitude à une telle question. Cependant, sur la base de sources ouvertes, certaines hypothèses semblent logiques.

La marine russe, en plus des sous-marins nucléaires, a-t-elle au moins des capacités théoriques pour rapprocher secrètement, mais à bout portant, ses armes stratégiques des frontières des États-Unis ? Au moins aussi proche que, disons, nos Smolensk ou Voronej le sont du même Dresde ou Berlin ?

Si vous y réfléchissez bien, les chances sont là depuis longtemps. Et chacun d’eux s’appelle «Skif». Il s’agit d’un développement conjoint du Bureau central de conception d’ingénierie maritime «Rubin» et du Centre de recherche d’État «Miass».

C’est notre nouveau missile balistique à «remplissage» nucléaire ou conventionnel, capable de rester immobile pendant des années en mode veille sur la mer ou au fond des océans. Et au bon moment, sur commande, tirez soudainement sous l’eau et frappez les cibles terrestres et maritimes ennemies avec une grande précision.

Dans le même temps, autant qu’on puisse en juger, il est pratiquement impossible pour l’ennemi de détecter à l’avance le moment même de l’installation de cette arme en position de lancement. Étant donné que le largage d’un seul conteneur avec le «Skif» n’importe où (disons – loin des zones à forte navigation) s’effectue dans une position sous-marine à partir d’un tube lance-torpilles d’un sous-marin.

Le processus semble schématiquement ingénieusement simple et rationnel. À savoir : le bateau porteur s’approche d’un point donné sous l’eau. Et à une grande profondeur, en se déplaçant, il laisse tomber le conteneur avec le missile. Aucun travail de montage n’est nécessaire, le conteneur tombe simplement au fond. Dans le même temps, même dans le pire des cas pour nous, l’ennemi ne pourra pas le détruire avec l’aide, par exemple, de plongeurs en haute mer. La profondeur du «Skif» pourrait être trop importante pour effectuer de telles tâches.

Mais et ensuite ? Aux heures les plus terribles, le complexe est activé via un centre de communication avec des sous-marins nucléaires dans les zones de patrouille de combat. Un signal provenant d’un poste de commandement, qui peut se trouver à des centaines, voire des milliers de kilomètres de l’endroit où le Skif a été coulé.

L’équipage de ce poste de commandement est composé d’officiers des Troupes de missiles côtiers et d’artillerie (BRAV) de la marine russe. Et puis, vous en conviendrez, la mention apparemment inattendue par Poutine de ces troupes lors du défilé naval principal-2024 en relation avec la possible réponse de Moscou au déploiement imminent des dernières armes de missiles américaines en Allemagne devient tout à fait compréhensible.

Lorsque l’ordre de lancement est reçu, le conteneur prend une position verticale grâce au soufflage partiel des bouteilles d’air comprimé. Après quoi le souffle continue et le «Skif» commence à flotter.

Ils affirment que le missile est éjecté du conteneur à l’aide d’un propulseur à combustible solide à des profondeurs allant jusqu’à 50 mètres. C’est-à-dire exactement la même chose que celle effectuée depuis les silos des sous-marins nucléaires stratégiques.

Selon des informations parues dans la presse publique, la Russie a effectué les premiers tests des Skifs en mer Blanche en 2008. Sur la base de leurs résultats, en 2009, les prototypes ont été envoyés pour révision. Et en 2013, le missile a été transféré pour être testé par l’État.

Il y a des raisons de croire que l’équipage de l’unique sous-marin diesel-électrique expérimental russe B-90 Sarov (projet 20120) a pris une part active au développement pratique du Skif. Il est affecté à la Direction principale top-secrète de la recherche en haute mer (GUGI) de la marine russe. Qui, comme indiqué officiellement, est engagé dans la recherche en haute mer et océanographique, la recherche et le sauvetage des navires coulés, la recherche physiologique sur les effets des grandes profondeurs sur le corps humain et les tests d’équipements de sauvetage d’urgence.

Quel est l’état actuel de nos «Skifs» ? Et combien d’entre eux sont disponibles ?

Il est clair que ces informations sont stockées dans d’épais coffres-forts sous la rubrique «Top Secret». La seule «fuite» à ce sujet, et la plus probable, sanctionnée, a eu lieu le 21 novembre 2017. C’est à ce moment-là que le chef du Comité de défense et de sécurité du Conseil de la Fédération, ancien commandant en chef des forces aérospatiales, le colonel général Viktor Bondarev a indiqué que les missiles de fond Skif faisaient déjà partie de l’arsenal des forces armées russes.

Cette déclaration a été faite lors de la présentation aux journalistes du programme d’armement de l’État pour 2018-2025, prêt à être approuvé par Vladimir Poutine.

«Aujourd’hui, nous avons dans notre arsenal des bombardiers stratégiques uniques (Tu-160), des OTRK dotés de puissants missiles balistiques et de croisière (famille Iskander), un système de missiles Sarmat, des systèmes de défense aérienne S-400, des missiles balistiques intercontinentaux, des croiseurs lance-missiles nucléaires dotés de puissants anti-missiles, les missiles hypersoniques Tsirkon et les missiles Skif lancés à partir des fonds marins», a déclaré Bondarev ce jour-là.

Et encore une chose. Beaucoup soulignent qu’il existe des obstacles juridiques internationalement reconnus à l’utilisation des Skifs selon le schéma ci-dessus. Plus précisément, le Traité sur l’interdiction du placement sur les fonds marins et océaniques et dans le sous-sol d’armes nucléaires et d’autres types d’armes de destruction massive, approuvé par la résolution n°2660 de l’Assemblée générale des Nations unies du 7 décembre 1970.

Oui, et les dispositions de ce traité ont ensuite été confirmées par tous les accords START soviéto-américains. Mais où sont ces accords maintenant ? Washington les a effectivement jetés dans la «poubelle». Tout comme d’ailleurs le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire de 1987, que nous avons déjà évoqué. Et bientôt, les Américains ont ouvert une autre «boîte de Pandore», prévoyant de déployer leurs nouveaux missiles en Allemagne en 2026 pour remplacer les Pershing-2, longtemps radiés dans les archives. Encore une fois avec la Russie en ligne de mire.

Alors pourquoi, face à cette perfidie militaro-politique permanente, devrions-nous adhérer à des accords de longue date issus de la même série restrictive ? Empêcher nos mesures de représailles efficaces contre le territoire des États-Unis lui-même ?

Non ! À la guerre, comme à la guerre.

source : The Intel Drop via La Cause du Peuple

