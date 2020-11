Présidentielle américaine : le décompte définitif conforte la victoire du démocrate Joe Biden

Dix jours après le vote pour l’élection présidentielle aux Etats-Unis, les résultats en Géorgie et en Caroline du Nord manquaient encore à l’appel. Vendredi, les médias américains ont attribué ces deux Etats, respectivement à Joe Biden et à Donald Trump. Avec la fin du décompte, le démocrate conforte un peu plus sa victoire et s’assure de devenir le 46e président des Etats-Unis. Il est crédité de 306 grands électeurs – le score atteint par Donald Trump il y a quatre ans – contre 232 pour son rival.

Samedi dernier, lorsque la Pennsylvanie a basculé en faveur de Joe Biden, lui assurant une victoire, quatre Etats n’avaient pas encore départagé les candidats. La Géorgie et la Caroline du Nord, donc, mais aussi l’Alaska, où Trump a été déclaré vainqueur mercredi, et l’Arizona, qui a été attribué à Biden jeudi.

Les scores définitifs ne sont pas encore connus

Au total, le démocrate a remporté 25 Etats ainsi que la capitale fédérale, Washington, dont cinq Etats ravis par Donald Trump en 2016 face à Hillary Clinton : l’Arizona, la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin.

Cependant, les scores définitifs se font encore attendre et le dépouillement est toujours en cours dans dix Etats en raison d’un recours massif au vote par correspondance. L’écart des voix étant très faible, la Géorgie a annoncé qu’elle allait recourir à un recomptage des votes. Si la victoire de Joe Biden se confirme, il aura réussi à faire basculer cet Etat dans le camp démocrate pour la première fois depuis 1982. Dans le cas contraire, il aura de toute façon sécurisé les 270 grands électeurs nécessaires pour accéder à la Maison-Blanche.

Pour la première fois, Trump a évoqué la possibilité d’une défaite

De son côté, Donald Trump rejette toujours farouchement l’issue du scrutin. Vendredi, il a encore une fois dénoncé sur Twitter une élection “truquée”. Mais, et c’est nouveau, il a aussi évoqué la possibilité d’une défaite, lors d’une prise de parole publique en fin d’après-midi, sa première depuis l’annonce de son revers. “Je pense que le temps nous dira quelle administration nous aurons, mais quoi qu’il se passe à l’avenir, qui sait, je peux vous dire que cette administration n’imposera pas de confinement”, a-t-il énoncé depuis les jardins de la Maison-Blanche, où il s’exprimait sur la situation sanitaire.

Selon Associated Press, le camp républicain a initié au moins 17 actions en justice, mais aucune qui permette de changer le cours de l’élection présidentielle. Et si Donald Trump dénonce des fraudes, ses juristes ont en réalité plutôt fait valoir de faibles écarts de voix pour obtenir des recomptages.

