Difficile de dire aujourd’hui qui du président de transition Mahamat Idriss Deby ou du Premier ministre Succès Masra bénéficie du soutien de la France pour la présidentielle prévue le 6 mai prochain au Tchad.

La DGSE vote Deby

La France, qui a été à la manœuvre dans la formation du tandem Deby/Masra à la tête du Tchad, ne vote pas unanimement pour un seul candidat. Au nom de la stabilité et de la continuité, les armées françaises et la direction de la sécurité extérieure (DGSE, renseignements extérieurs) votent pour Mahamat Idriss Deby. Il vient de confirmer qu’il reste au Sahel un allié sûr du lobby militaire et des services en offrant aux soldats français chassés du Niger une porte de sortie. Un choix dans la pure tradition héritée de son père Idriss Deby Itno, fidèle parmi les fidèles des armées et des services français.

Le Quai d’Orsay penche pour Masra

Pour les diplomates du Quai d’Orsay, le Premier ministre Succès Masra apparait le choix le plus judicieux. Il incarne mieux le discours d’alternance que la France soutient, après plus de 34 années de pouvoir Deby fils et père à la tête du Tchad. Les diplomates sont également plus à l’aise avec Masra parce qu’il leur évite le reproche du double standard régulièrement fait à la France qui peut soutenir Mahamat Deby et même accepté qu’il soit candidat alors qu’elle ferraille au quotidien contre Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina Faso et Abdourahamane Tiani au Niger. Cette même France qui s’accommode du « bon coup d’Etat » au Gabon et en Guinée-Conakry mais fustige le « mauvais coup d’Etat » au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

Entre les deux candidats à la présidentielle tchadienne, Macron lui penche pour Mahamat Idriss Deby qu’il a récemment reçu à déjeuner à deux reprises à l’Elysée et auquel il a dû donner son feu vert pour y aller. Mahamat Deby ou Succès Masra à la tête du Tchad après les élections, ce sera donc bonnet blanc ou blanc bonnet pour la France. Il vaut donc toujours mieux avoir deux fers au feu.

