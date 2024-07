Rudy Giuliani, ancien maire de New York et ancien procureur célèbre, a été radié du barreau de New York après avoir été reconnu coupable de fausses déclarations répétées concernant les élections de 2020.

La Cour d’appel de New York a rendu cette décision le mardi 3 juillet 2024, marquant une disgrâce significative pour lui, qui était autrefois vénéré comme un formidable procureur américain et plus tard loué pour son leadership.

En tant que procureur des États-Unis pour le district sud de New York, il s’est forgé une réputation de procureur coriace qui s’est attaqué à la foule. Sa notoriété a grandi, aboutissant à être nommé Personnalité de l’année par Time en 2001.

La décision de 31 pages dit en partie : « Giuliani est radié de l’exercice du droit, avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre de cette Cour, et son nom est rayé du tableau des avocats et des conseillers juridiques de l’État de New York.

Les accusations disciplinaires découlent des allégations selon lesquelles l’intimé aurait communiqué des déclarations manifestement fausses et trompeuses aux tribunaux, aux législateurs et au grand public en sa qualité d’avocat de l’ancien président Donald Trump et de la campagne Trump en relation avec l’échec des efforts de réélection en 2020.

Ces fausses déclarations ont été faites pour renforcer de manière inappropriée le récit de l’intimé selon lequel, en raison d’une fraude électorale généralisée, la victoire à l’élection présidentielle américaine de 2020 a été volée à son client ».

Suspension de la licence de Rudy Giuliani

La licence d’avocat de Rudy Giuliani à New York avait déjà été suspendue en juin 2021 après que la division ait déterminé que ses allégations d’élections volées à Donald Trump constituaient une violation grave. Cette dernière décision de la cour d’appel de New York, mardi 2 juillet 2024, conforte sa radiation.

Cette radiation marque une chute dramatique pour Giuliani, qui était autrefois salué comme un procureur sévère contre le crime organisé et loué pour son leadership à New York après les attentats terroristes du 11 septembre 2001.*

Rudy Giuliani a sans doute fait face à des répercussions beaucoup plus larges que Donald Trump lui-même pour ses efforts visant à renverser les résultats des élections de 2020.

Il risque également d’être radié du barreau à Washington, où le Conseil de responsabilité professionnelle du barreau de Washington a récemment recommandé la radiation de Giuliani.

En mai, Giuliani a été suspendu par la radio WABC et son émission a été annulée pour avoir continué à faire de fausses déclarations sur les élections de 2020, ce qui aurait pu exposer la station à des poursuites judiciaires.

