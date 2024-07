Les Etats-Unis, par l’intermédiaire de l’USAID, fournissent 4,9 millions de dollars d’aide humanitaire supplémentaire pour soutenir les populations touchées par la sécheresse en Namibie. L’annonce a été faite ce 25 juillet 2024 à travers un communiqué de presse de l’Agence des États-Unis pour le développement international.

La sécheresse provoquée par El Niño a contribué à la détérioration des conditions de sécurité alimentaire dans toute la Namibie, entraînant des impacts négatifs sur la production agricole et animale, des chocs climatiques, des hausses de prix, un déclin économique et le chômage.

On estime que 1,4 million de personnes, soit près de 50 pour cent de la population du pays, seront probablement confrontées à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë et auront besoin d’une aide alimentaire d’urgence au plus fort de la période de soudure, lorsque la nourriture est la plus rare, entre juillet et septembre.

Grâce à cette aide humanitaire supplémentaire, les partenaires de l’USAID fourniront une aide alimentaire et un soutien nutritionnel vitaux aux enfants namibiens les plus vulnérables et à leurs soignants. Le financement aidera l’Unicef à améliorer les services de nutrition tels que la détection précoce et le traitement de l’émaciation, la forme la plus grave de malnutrition, pour près de 24 500 femmes et enfants. En outre, le financement aidera le Programme alimentaire mondial des Nations unies à fournir une aide alimentaire et nutritionnelle à plus de 56 600 personnes vulnérables – principalement des enfants et des femmes enceintes et allaitantes des communautés autochtones des régions d’Ohangwena, Omaheke, Oshikoto et Otjozondjupa, qui sont les plus touchées par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.

Alors que le changement climatique provoque de plus en plus de sécheresses, d’inondations et de précipitations irrégulières, contribuant ainsi à l’insécurité alimentaire, les États-Unis continuent de soutenir les communautés de Namibie et de toute l’Afrique australe en fournissant une aide vitale pour répondre aux besoins fondamentaux et renforcer la résilience. Le pays appelle les autres donateurs à se joindre à lui pour soutenir les plus vulnérables.

Ibrahima Ndiaye

