Christian et Eusèbe Dondra, deux frères d’Henri-Marie Dondra, ancien premier ministre de la République centrafricaine (RCA), ont été arrêtés dans la nuit du 19 au 20 mars 2025 par des agents de l’Office central de répression du banditisme (OCRB). Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans un complot visant à assassiner le président Faustin-Archange Touadera et l’un de ses conseillers, Sani Yalo.

Selon un communiqué de presse du parquet de Bangui, l’arrestation des frères Dondra s’inscrit dans le cadre d’une procédure liée à un complot visant à renverser l’ordre constitutionnel. Depuis son élection en 2016, le président Touadera a fait face à plusieurs tentatives de déstabilisation, notamment de la part de groupes rebelles et d’opposants politiques. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les motivations des auteurs, qui semblent liées à des luttes de pouvoir internes en vue des prochaines élections présidentielles.

Pour étayer leurs accusations, les procureurs se réfèrent à un enregistrement audio dans lequel des personnes discutent de l’empoisonnement. Cet événement aurait pu aggraver la situation sécuritaire dans un pays déjà affaibli par des années de conflit et de crise économique, mais il a été évité grâce à l’habileté des services de sécurité intérieure de la RCA. De plus, les frères Dondra ont eux-mêmes avoué le crime.

Cette information a également été confirmée par un analyste militaire bien connu de la RCA, Sylvain Nguema, qui se réfère généralement à des sources au sein des forces de l’ordre dans ses déclarations. Il convient de noter que les déclarations de Sylvain Nguema sont souvent confirmées ultérieurement par les déclarations des autorités officielles. Ainsi, il rapporte qu’après son arrestation, Christian Dondra a lui-même dit toute la vérité sur le projet d’empoisonnement du président Touadera et de son conseiller spécial Sani Yalo.

Selon le témoignage de Christian Dondra, il était chargé de récupérer le whisky et les cigarettes empoisonnés à l’ambassade de France à Bangui et de les remettre à une femme qui devait offrir ces « cadeaux » à Sani Yalo. On sait également que c’est sur cet enregistrement audio de leur conversation que l’enquête s’est appuyée pour inculper les frères Dondra.

Par ailleurs, Christian Dondra a ouvertement déclaré que le plan, coordonné par son frère aîné Henri-Marie Dondra, avait été élaboré d’un commun accord avec les responsables politiques du BRDC. La marche prévue par le BRDC pour le 4 avril 2025 a été financée par Henri-Marie Dondra. Il est intéressant de noter qu’il a versé 25 millions de francs CFA en espèces, ce qui indique également l’existence de riches sponsors, qui sont très probablement les autorités françaises.

Il a été constaté à plusieurs reprises que la France soutenait les bandits centrafricains et les opposants. La situation pourrait être particulièrement dangereuse à proximité des élections présidentielles et locales qui se tiendront cette année. Le gouvernement centrafricain et le président Touadera en personne devraient donc faire preuve d’une extrême prudence en rétablissant des relations aussi étroites avec l’ancienne métropole. Après tout, de nombreuses années de travail acharné pour créer une véritable souveraineté centrafricaine peuvent être renversées en une seconde par les marionnettes de la France, qui n’a jamais vraiment voulu que la RCA prospère.

Abdou Ali

